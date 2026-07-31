La cárcel de mujeres de Paraná celebró sus 100 años con entrega de equipamiento al Servicio Penitenciario

REDACCIÓN ELONCE
La Unidad Penal de Mujeres Nº 6 "Concepción Arenal" celebró su centenario con un acto encabezado por autoridades provinciales, registró Elonce. Durante la ceremonia se destacó el trabajo de reinserción social de las internas y se entregó nuevo equipamiento para el Servicio Penitenciario.
La Unidad Penal Nº 6 "Concepción Arenal" de Paraná conmemoró sus 100 años de funcionamiento con un acto encabezado por la vicegobernadora Alicia Aluani; el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; el director general del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González.
Durante la ceremonia se resaltó el rol de la institución en la reinserción social de las mujeres privadas de la libertad y se entregó equipamiento destinado a fortalecer el trabajo del Servicio Penitenciario, registró Elonce.
La vicegobernadora destacó la trayectoria de la unidad, la segunda cárcel femenina de la provincia, y puso el foco en el trabajo cotidiano que realiza el personal penitenciario. "Es muy importante destacar la labor que hacen aquí, porque no solamente acompañan en la contención, sino también en la humanización y en brindar herramientas para una futura reinserción social y laboral", expresó.
Trabajo, capacitación y reinserción
Durante su discurso, Aluani remarcó que la unidad desarrolla distintas actividades productivas que permiten abastecer al propio Servicio Penitenciario. Entre ellas mencionó la fabricación de borcegos y otros elementos utilizados por la institución, además de diferentes tareas de confección.
"Esto no solamente es un lugar donde se cumple una pena, sino también un espacio para la humanización de esas penas y para preparar a las internas para el día de mañana", afirmó.
También expresó su deseo de que, en el futuro, esos espacios puedan destinarse únicamente a la enseñanza de oficios y no al alojamiento de personas privadas de la libertad.
Un sistema orientado a la resocialización
El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, destacó que la Unidad Penal Nº 6 cumplió un siglo de historia manteniendo como eje la reeducación y la reinserción de las internas. "No se las tomó como lugares de depósito de personas, sino como espacios para reeducarlas, enseñarles un oficio y mostrarles que existe otra salida en la sociedad", sostuvo.
El funcionario indicó que actualmente el Servicio Penitenciario de Entre Ríos alberga a cerca de 3.300 personas privadas de la libertad distribuidas en ocho unidades penales, de las cuales 111 mujeres permanecen alojadas en la Unidad Penal Nº 6.
Además, señaló que alrededor del 40% de los internos trabaja y que el 30% estudia, gracias al funcionamiento de escuelas primarias, secundarias y convenios con universidades dentro de las unidades.
Producción y ahorro para el Estado
Roncaglia explicó que gran parte de la indumentaria utilizada por el Servicio Penitenciario es confeccionada por las propias internas en los talleres textiles de la unidad.
"Los borcegos y los uniformes que utiliza el personal son elaborados aquí. Solamente se compra el material, lo que también representa un ahorro para el Estado", indicó.
Añadió que el establecimiento mantiene convenios con instituciones educativas para que estudiantes de costura realicen allí sus prácticas profesionales junto a docentes especializadas.
Entregaron equipamiento por casi 92 millones de pesos
Durante el acto también se concretó la entrega de nuevo equipamiento destinado al Servicio Penitenciario Provincial.
Según informó Roncaglia, la inversión alcanzó casi 92 millones de pesos y estuvo destinada a incorporar tecnología para mejorar el funcionamiento y la seguridad de las distintas unidades penales.
Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, destacó la prioridad que el Gobierno provincial otorgó al área de seguridad dentro del presupuesto. "Se viene haciendo una gran gestión en materia de seguridad y el Servicio Penitenciario ha realizado una excelente labor en estos dos años y medio", afirmó.
Reconocimiento al personal penitenciario
El director general del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y sostuvo que hacía tiempo no se concretaba una incorporación de equipamiento de esa magnitud.
"Este equipamiento favorece la seguridad, el bienestar del personal y fortalece el sentido de pertenencia hacia la institución", expresó.
Finalmente, el jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio González, felicitó al personal penitenciario por el centenario de la unidad y destacó el trabajo que realiza diariamente. "Es admirable la tarea que llevan adelante para contener, resocializar y brindar bienestar tanto al personal como a las personas privadas de la libertad", concluyó.