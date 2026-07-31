Reparan una cañería sobre calle Corrientes y hay tránsito interrumpido

Los trabajos se realizan entre La Paz y Colón. El tránsito permanece interrumpido y, por el momento, no se prevén inconvenientes en el suministro.
Personal de la Municipalidad de Paraná realiza este viernes tareas de reparación sobre una cañería distribuidora de la red de agua potable en calle Corrientes, en el tramo comprendido entre La Paz y Colón.
Como consecuencia de los trabajos, el tránsito vehicular permanece interrumpido en ese sector mientras se llevan adelante las tareas de excavación, descubrimiento, verificación y reparación del conducto.
Estiman finalizar al mediodía
Según se informó, las labores se extenderían hasta horas del mediodía, siempre que las condiciones de la intervención se desarrollen según lo previsto.
Desde el área responsable indicaron además que, al menos inicialmente, no se prevén afectaciones en el abastecimiento de agua potable para los vecinos del sector del casco céntrico.