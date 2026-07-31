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Paraná Trabajos en la red de agua potable

Reparan una cañería sobre calle Corrientes y hay tránsito interrumpido

Los trabajos se realizan entre La Paz y Colón. El tránsito permanece interrumpido y, por el momento, no se prevén inconvenientes en el suministro.

31 de Julio de 2026
Reparan una cañería sobre calle Corrientes
Reparan una cañería sobre calle Corrientes

Los trabajos se realizan entre La Paz y Colón. El tránsito permanece interrumpido y, por el momento, no se prevén inconvenientes en el suministro.

Personal de la Municipalidad de Paraná realiza este viernes tareas de reparación sobre una cañería distribuidora de la red de agua potable en calle Corrientes, en el tramo comprendido entre La Paz y Colón.

 

Como consecuencia de los trabajos, el tránsito vehicular permanece interrumpido en ese sector mientras se llevan adelante las tareas de excavación, descubrimiento, verificación y reparación del conducto.

 

Estiman finalizar al mediodía

Según se informó, las labores se extenderían hasta horas del mediodía, siempre que las condiciones de la intervención se desarrollen según lo previsto.

 

Desde el área responsable indicaron además que, al menos inicialmente, no se prevén afectaciones en el abastecimiento de agua potable para los vecinos del sector del casco céntrico.

 

Temas:

Cañería calle Corrientes corte de tránsito
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