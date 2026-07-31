Robó más de $3,7 millones de un consultorio y lo detuvieron en la terminal

Un hombre fue detenido en Chajarí acusado de haber sustraído más de 3,7 millones de pesos de un consultorio de kinesiología. El procedimiento permitió recuperar la totalidad del dinero robado, que fue secuestrado por disposición judicial.

Según informó la Jefatura Departamental Federación a Elonce, la denuncia fue radicada durante la tarde del jueves por la propietaria de un consultorio ubicado sobre calle Mitre al 1300. La mujer manifestó que un hombre había ingresado al establecimiento y sustraído una importante suma de dinero en efectivo que se encontraba en las oficinas.

Las cámaras fueron clave para identificar al sospechoso

A partir de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad aportadas por la damnificada, personal de la División Investigaciones de Chajarí logró identificar al presunto autor del hecho.

Horas más tarde, los efectivos localizaron al sospechoso en la terminal de ómnibus de la ciudad y dieron intervención al fiscal de turno, quien autorizó la requisa personal.

Durante el procedimiento, los policías hallaron entre las prendas del sospechoso $3.711.570, dinero que fue secuestrado por orden judicial.