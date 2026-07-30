Secuestraron un kilo de marihuana y detuvieron a un joven tras un allanamiento en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Secuestraron un kilo de marihuana y detuvieron a un joven durante un allanamiento en barrio San Agustín. El procedimiento se realizó en el marco de una investigación por tenencia ilegal de arma de fuego iniciada tras una publicación en redes sociales.
Secuestraron un kilo de marihuana y detuvieron a un joven durante un allanamiento realizado por la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal en barrio San Agustín de Paraná.
El procedimiento, ordenado en el marco de una causa por presunta tenencia ilegal de arma de fuego, permitió además el secuestro de 951 gramos de marihuana compactada.
La medida fue solicitada por la Unidad Fiscal de Menores luego de que un adolescente publicara en una red social fotografías en las que aparecía portando un arma de fuego. El allanamiento se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Segundo Sombra.
Durante la requisa, el personal policial encontró un ladrillo de marihuana compactada cuyo peso alcanzó los 951 gramos. El test orientativo de campo realizado por efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas confirmó que se trataba de cannabis.
Investigación y detención
Ante el hallazgo del estupefaciente, el fiscal de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación en turno ordenó la detención de un joven de 22 años, quien fue trasladado y alojado en la Alcaidía.
El procedimiento fue dispuesto por la Fiscalía de Niños y Adolescentes, a cargo de Franco Bongiovani, y la Fiscalía de Investigación y Litigación, encabezada por Eric Zenklusen. También colaboraron efectivos de la División 911, Delitos Económicos, Policía Científica y Drogas Peligrosas.