Discusión por un trabajo de herrería terminó con dos muertos en una carnicería de Buenos Aires

Una discusión por un trabajo de herrería derivó en un violento enfrentamiento con armas blancas dentro de una carnicería de la localidad bonaerense de Escobar. Murieron el dueño del comercio y el herrero involucrado.
Discusión por un trabajo de herrería dejó dos muertos. Ese fue el origen de un violento episodio ocurrido este jueves en una carnicería de la localidad bonaerense de Escobar, donde el propietario del comercio y un herrero fallecieron tras protagonizar un enfrentamiento con armas blancas.
La investigación apunta a una disputa laboral que terminó de manera trágica y, por el momento, se descarta la participación de terceros.
El hecho ocurrió en un pequeño local ubicado sobre la calle Urbino, a pocos metros de Asborno. Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas encontraron a dos hombres tendidos en el piso con lesiones compatibles con una violenta riña.
Uno de ellos fue identificado como Martín García Mamani, de 54 años y dueño de la carnicería, quien presentaba múltiples heridas de arma blanca. A pocos metros se hallaba el herrero, conocido como Miguel y de aproximadamente 60 años, cuya identidad completa aún no había sido confirmada oficialmente.
La principal hipótesis de los investigadores
De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el conflicto comenzó por un reclamo relacionado con un trabajo de herrería. El comerciante había convocado a otro trabajador para corregir unas rejas que, según consideraba, no habían sido terminadas correctamente por el herrero con quien finalmente mantuvo la discusión.
Un testigo identificado como M.D.B., quien había sido citado para realizar esas tareas, declaró que la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea. Los investigadores sostienen como principal hipótesis que ambos hombres se enfrentaron utilizando cuchillos.
Las primeras actuaciones descartaron la existencia de un intento de robo. En la escena permanecían la recaudación del comercio, los teléfonos celulares de las víctimas y no se detectaron faltantes ni un desorden que indicara la intervención de otras personas.
Qué determinarán las pericias
Las pericias iniciales establecieron que García Mamani falleció como consecuencia de las heridas provocadas por un arma blanca. En cambio, el herrero presentaba escoriaciones compatibles con una riña, aunque, en principio, no tenía lesiones punzocortantes de gravedad.
Frente a ese escenario, los investigadores sospechan que el hombre pudo haber sufrido una descompensación durante el enfrentamiento. No obstante, la causa exacta de su muerte será determinada mediante la autopsia, publicó Infobae.
La investigación quedó a cargo de la UFI N° 5 de Escobar, encabezada por la fiscal María Alejandra Amoretti, quien ordenó las pericias de la Policía Científica y encomendó a la DDI local las tareas necesarias para reconstruir la secuencia del hecho y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el doble fallecimiento.