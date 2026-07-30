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Policiales Departamento Colón

Un camión se incendió cuando transitaba por la Autovía Artigas

Un camión ardió en llamas cuando transitaba por el kilómetro 179 de la Autovía General Gervasio Artigas, en jurisdicción del departamento Colón. Tras el siniestro no se registraron lesionados, pero sí se reportaron daños materiales en la unidad de carga.

30 de Julio de 2026
Camión incendiado sobre Autovía Artigas
Camión incendiado sobre Autovía Artigas Foto: Policía de Entre Ríos

Un camión ardió en llamas cuando transitaba por el kilómetro 179 de la Autovía General Gervasio Artigas, en jurisdicción del departamento Colón. Tras el siniestro no se registraron lesionados, pero sí se reportaron daños materiales en la unidad de carga.

Por razones que aún se intentan establecer, se produjo un incendio en un camión marca Iveco, el cual era conducido por un ciudadano de 44 años de edad, domiciliado en la localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. El incidente se registró en mañana de este jueves sobre el kilómetro 179 de la Autovía General Gervasio Artigas, en jurisdicción del departamento Colón.

 

Ante la emergencia, se hicieron presentes de inmediato dotaciones de Bomberos Voluntarios, quienes procedieron a sofocar el fuego y realizar las tareas de enfriamiento correspondientes.

 

Como medida preventiva y para garantizar la seguridad del operativo, el tránsito vehicular en la arteria debió ser reducido de manera momentánea, confirmaron fuentes policiales.

 

Afortunadamente, tras el hecho no se registraron personas lesionadas, pero sí se reportaron daños materiales en la unidad de carga.

 

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