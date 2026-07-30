Continúa el ciclo Pensar Paraná con un encuentro sobre figuras que dejaron huellas en la ciudad

Este viernes 31 de julio a las 17 horas, en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman, se realizará un nuevo encuentro del ciclo Pensar Paraná y Diálogos con la Comunidad, una propuesta impulsada por la Municipalidad de Paraná en el marco del Bicentenario de la elevación de la ciudad.
Se realizará un nuevo encuentro del ciclo Pensar Paraná y Diálogos con la Comunidad, una propuesta impulsada por la Municipalidad de Paraná en el marco del Bicentenario de la elevación de la ciudad. La actividad será abierta al público y está prevista para este viernes 31 de julio a las 17 horas, en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman.
La jornada será la sexta del ciclo que se desarrolla durante este año y abordará el eje "Personajes de la historia que dejaron huellas en Paraná", con exposiciones de investigadores y especialistas que invitarán a reflexionar sobre distintos procesos históricos y protagonistas que marcaron la identidad de la ciudad.
El encuentro será moderado por Claudio Cañete y contará con las disertaciones de Tirso Fiorotto, quien presentará "Paraná, de los Yasú a la Minga"; Sara Liponezky, con la charla "Los más infelices serán los más privilegiados. De Artigas a Evita, un anhelo compartido y su marca en Paraná"; y Martín Gerlo, quien expondrá "El levantamiento de Valle y el inicio de la resistencia peronista en Paraná".
El ciclo "Pensar Paraná" es organizado por la Municipalidad de Paraná, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana y la Subsecretaría de Cultura, en articulación con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, la UNER, el Instituto de Estudios Sociales (INES-CONICET/UNER) y Marca Paraná.
La propuesta busca poner en valor la identidad local mediante espacios de encuentro que acercan investigaciones, publicaciones y perspectivas sobre la historia paranaense, promoviendo el diálogo entre la cultura, la educación y la comunidad.
A lo largo de este año ya se desarrollaron cinco encuentros, consolidando un espacio de reflexión e intercambio que reúne a docentes, estudiantes, investigadores y vecinos interesados en conocer y debatir la historia de Paraná desde múltiples miradas.