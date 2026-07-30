Entró a robar en un frigorífico, quedó atrapado y debió ser rescatado por bomberos

Un hombre de 37 años debió ser rescatado por los bomberos luego de ingresar a robar en un frigorífico y quedar atrapado entre una pared y una cámara de frío.
Un hombre quedó atrapado entre una cámara de frío y una pared, cuando ingresó con fines delictivos a un frigorífico de Villa Gobernador Gálvez y debió ser rescatado por Bomberos Voluntarios antes de ser detenido por la Policía.
El episodio ocurrió cerca de las 23.20 del martes en el frigorífico Euro, ubicado sobre Buenos Aires al 1400, en la localidad santafesina. La intervención policial se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de dos personas dentro del establecimiento.
Al llegar al lugar, efectivos del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez se entrevistaron con un empleado de seguridad, quien explicó que vecinos habían escuchado ruidos extraños provenientes del predio. Durante una recorrida, observaron a uno de los sospechosos subir a los techos e ingresar nuevamente al frigorífico, por lo que decidieron rodear el lugar mientras aguardaban refuerzos.
En la inspección, los agentes encontraron a uno de los intrusos inmovilizado entre una cámara de frío y una pared, sin posibilidad de salir por sus propios medios. Ante esa situación, convocaron a Bomberos Voluntarios, que trabajaron con dos dotaciones y debieron cortar parte de la estructura para lograr liberarlo.
Una vez rescatado, el hombre de 37 años fue detenido. Según informaron fuentes policiales, se encontraba en situación de calle. Entre sus pertenencias secuestraron una mochila azul, una sierra y un par de zapatillas negras.
Tras el operativo, el detenido fue trasladado al Hospital Anselmo Gamen para recibir atención médica y posteriormente derivado a Medicina Legal. La investigación quedó a cargo de la Seccional 26ª, donde se iniciaron actuaciones por los delitos de robo y daños.
En tanto, el segundo sospechoso logró escapar antes de la llegada de la Policía y hasta el momento permanece prófugo.