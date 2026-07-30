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Policiales Investigación

Buscaban una herramienta agrícola robada en Nogoyá y la encontraron en Costa Grande

La plataforma para cosechar maíz fue localizada en un taller. La persona que la tenía aseguró que desconocía su procedencia, colaboró con las autoridades y permitió que fuera recuperada y devuelta a su propietario.

30 de Julio de 2026
Robo de la herramienta agrícola.
Robo de la herramienta agrícola.

La plataforma para cosechar maíz fue localizada en un taller. La persona que la tenía aseguró que desconocía su procedencia, colaboró con las autoridades y permitió que fuera recuperada y devuelta a su propietario.

Una herramienta agrícola denunciada como robada en Nogoyá fue encontrada en un establecimiento rural del distrito Costa Grande. Se trata de una plataforma utilizada durante la cosecha de maíz.

 

El equipo tenía un pedido de secuestro relacionado con una causa por hurto que tramita ante la Justicia de Nogoyá. La investigación permitió establecer que se encontraba en un campo, donde había sido dejado para una reparación mecánica.

 

 

La persona que tenía la maquinaria manifestó que desconocía su procedencia y explicó que había sido entregada por un tercero. Después de confirmarse que era el elemento buscado, puso el equipo a disposición de las autoridades.

 

La plataforma fue devuelta a su propietario

 

Las características y los datos de la herramienta agrícola fueron comparados con la información incorporada a la denuncia. De esa manera se confirmó que se trataba de la plataforma sustraída.

 

 

El elemento fue retirado del establecimiento rural y posteriormente restituido a su propietario. La persona que lo conservaba no fue señalada como autora del robo.

 

La causa continúa en manos de la Fiscalía de Nogoyá, que deberá establecer quién sustrajo la maquinaria y reconstruir el recorrido que realizó hasta llegar al distrito Costa Grande.

 

Investigan quién la llevó al campo

 

Uno de los puntos pendientes es identificar a la persona que dejó la herramienta agrícola para su reparación. También se busca determinar en qué momento fue trasladada desde Nogoyá.

 

 

La Fiscalía local colaboró con el envío de la información y la entrega del elemento recuperado. Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas ni imputadas por el hurto.

Temas:

Robo herramienta agrícola Nogoyá Costa Grande
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