ANMAT exceptuó a tres limpiadores de una prohibición: dónde podrán venderse

La ANMAT rectificó parcialmente la prohibición que había establecido sobre diferentes productos de limpieza de la marca Gorrión. La modificación quedó formalizada mediante la Disposición 4283/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La decisión se tomó después de que el titular de la firma presentara documentación relacionada con los registros de varios artículos ante la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires.

Tras realizar una nueva consulta, el organismo bonaerense confirmó que tres limpiadores líquidos desodorantes y desinfectantes para superficies poseen registros vigentes. Por ese motivo, podrán comercializarse únicamente dentro de esa provincia.

Cuáles son los productos habilitados

La excepción alcanza a los limpiadores Gorrión con aromas lavanda, frutal y marina. Los tres contienen cloruro de benzalconio al 0,8% como principio activo.

El limpiador con aroma lavanda posee el registro 30101; el frutal, el 30102; y el de aroma marina, el 30103. La habilitación solamente tiene validez en la provincia de Buenos Aires.

En el resto del territorio argentino continúa prohibida la elaboración, el uso, la comercialización y la distribución de esos tres productos, según aclaró la ANMAT.

Qué artículos siguen prohibidos

La rectificación no dejó sin efecto la medida sanitaria original. Continúan prohibidos en todo el país los insecticidas líquidos, los productos para matar cucarachas y arañas, las tabletas y espirales contra mosquitos, los desinfectantes, los perfumes para ropa y los lustramuebles de la marca Gorrión.

La ANMAT explicó que las demás conclusiones técnicas que motivaron la primera disposición permanecen vigentes y solamente se modificó la situación de los tres limpiadores registrados en territorio bonaerense.

La medida será comunicada a las autoridades sanitarias de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y a los organismos nacionales vinculados con el control de productos y la defensa del consumidor.