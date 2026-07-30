“44 pies”: artistas entrerrianos representaron el dragado del río Paraná en una escultura

REDACCIÓN ELONCE
Alumnos de la Tecnicatura en Escultura de Artes Visuales participaron de un encuentro en Chaco con una obra realizada en madera y metal. El proyecto reflexiona sobre la profundización de la vía navegable y el impacto de ese proceso.
“44 pies” es la escultura con la que un grupo de estudiantes entrerrianos representó al río Paraná y reflexionó sobre el proyecto de dragado de la vía navegable troncal en el marco de la concesión privada de la hidrovía. La obra fue realizada durante un encuentro artístico desarrollado en Chaco, donde los jóvenes tuvieron solamente 48 horas para transformar un tronco de eucalipto y piezas metálicas en una propuesta contemporánea.
El grupo estuvo integrado por tres estudiantes de la Tecnicatura en Escultura de Artes Visuales. Dos de ellos, Tomás Yedro y Sheila Ballejo, contaron a Elonce cómo fue el proceso de creación, las dificultades que debieron afrontar y los aprendizajes obtenidos durante la experiencia.
El proyecto había sido presentado previamente y quedó seleccionado para participar del encuentro. Una vez en el predio, los estudiantes trabajaron durante dos jornadas completas para concretar una obra que relaciona la naturaleza del río con la intervención humana.
Una obra inspirada en la profundidad del Paraná
El nombre “44 pies” hace referencia a la profundidad proyectada para la vía navegable troncal del río Paraná.
Los autores explicaron a Elonce que la escultura busca representar, por un lado, el movimiento suave y natural del agua y, por otro, la violencia asociada al proceso de dragado y profundización.
“‘44 pies’, como habías mencionado, representa el río, más que nada el dragado en sí, la profundización del río. De ahí viene el nombre, detrás de un proyecto de profundización que se viene dando o planificando, que es llevarlo a 44 pies de profundidad el río troncal”, explicaron.
La composición combina curvas realizadas sobre la madera con piezas de chapa dentadas y filosas. “Nosotros representamos el río como formas suaves en la madera y la violencia detrás de todo el proceso con las chapas, que son dentadas y tan filosas por el resultado del corte”, detallaron.
El desafío de trabajar durante 48 horas
Los estudiantes dispusieron de dos días para ejecutar el proyecto desde el momento en que comenzaron a trabajar sobre los materiales. “Fue todo planeado en ese día para facilitar el corte y, más que nada, para llevar a cabo el proyecto”, señalaron.
La magnitud del encuentro los sorprendió, tanto por las dimensiones del predio como por la presencia de escultores con amplia experiencia. “Fue una experiencia muy linda porque no nos imaginábamos tan grande el predio. Había muchos escultores muy exitosos y también los jurados que nos dieron la devolución después”, expresaron.
Aunque la obra no obtuvo una mención, los jóvenes valoraron especialmente el intercambio con los jurados y el conocimiento adquirido. “Nos trajimos mucho aprendizaje de ellos y muchas ganas también de volver dentro de dos años. Fue una experiencia muy buena”, afirmaron.
La devolución de los especialistas
Uno de los principales señalamientos del jurado estuvo relacionado con la ubicación futura de la escultura y la seguridad de las personas que pudieran circular cerca de ella.
Los estudiantes indicaron que las chapas filosas, utilizadas para simbolizar la violencia del dragado, también podían representar un riesgo si la obra era instalada en un espacio público.
“Hay que pensar en la escultura emplazada, más que nada. Una de las cuestiones por las que fuimos mencionados fue por el tema de la violencia del material que usamos”, señalaron.
Luego aclararon que esa característica podía afectar a diferentes usuarios del espacio urbano. “Se vuelve un peligro también para diferentes usuarios de la vía pública, tanto personas con discapacidad y todo eso. Por esa cuestión no fuimos mencionados”, reconocieron.
A pesar de ese aspecto, la devolución destacó la capacidad del grupo para elaborar una obra contemporánea y expresar el concepto elegido a través de los materiales. “La devolución está en que pudimos lograr una obra contemporánea y representar bien esa cuestión con las materialidades”, agregaron.
Eucalipto, metal y motosierra
La madera utilizada para la escultura fue proporcionada por la Fundación Urunday, entidad vinculada con la organización del encuentro.
Los estudiantes trabajaron sobre un tronco de eucalipto, una madera que describieron como especialmente dura y que los obligó a modificar parte de la idea inicial. “El eucalipto fue una madera muy dura. Es obvio que uno va con una idea, pero el tronco define y cambia la cuestión porque es otra morfología de la que veníamos pensando”, explicaron.
La forma natural del material condicionó los cortes y exigió que el equipo adaptara el diseño durante el proceso. “Hay que replantear un poco los cortes, pero pudimos realizarlo”, manifestaron.
La herramienta principal fue una motosierra perteneciente a la institución educativa. La organización, por su parte, proporcionó combustible y aceite para que pudieran completar el trabajo.
Tortas fritas y rifas para financiar el viaje
Llegar hasta Chaco también demandó un esfuerzo económico de los estudiantes, docentes y personas cercanas al proyecto. Para reunir el dinero necesario, organizaron ventas de tortas fritas y rifas.
Los profesores de la carrera también colaboraron con obras propias que fueron incluidas en las actividades destinadas a recaudar fondos. “Con las obras de los profesores de acá de Arte organizamos y ellos nos brindaron cada uno sus obras: esculturas, cerámicas, grabados y también pinturas”, indicaron.
El apoyo institucional y comunitario permitió que los estudiantes viajaran y representaran a Entre Ríos en el encuentro.
El río como parte de su identidad
Durante la entrevista, Sheila contó que es oriunda de Bovril, mientras que Tomás proviene de Crucesitas Séptima. Ambos se radicaron en Paraná hace aproximadamente cinco años para continuar con su formación académica.
A partir de esa experiencia construyeron un vínculo cotidiano con el paisaje del río Paraná, que se convirtió en una fuente de inspiración para sus producciones. “Siempre nos inspiramos en la naturaleza que rodea el ámbito de aquí y, sobre todo, también en nuestras tierras, que corren al lado del río”, expresaron.
Los arroyos y los paisajes de sus localidades de origen también forman parte de las referencias que atraviesan sus trabajos. “Los arroyos también generan un apego muy importante”, agregaron.
El acompañamiento de instituciones y comunidades
Antes de finalizar, los jóvenes agradecieron el respaldo recibido por parte de la institución educativa y de diferentes organismos. “Puedo agradecer a la facultad, sobre todo al Rectorado, que nos brindó todo el apoyo”, señalaron.
También mencionaron la colaboración de la comuna de Crucesitas Séptima, que aportó fondos para la compra de elementos de protección. “Agradecemos también a la comuna de Crucesitas Séptima, que nos dio el dinero para poder adquirir elementos de seguridad”, destacaron.
Los integrantes del grupo son estudiantes de la Tecnicatura en Escultura de Artes Visuales y la participación en Chaco representó una oportunidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera.
Una experiencia que dejó nuevos aprendizajes
La realización de “44 pies” implicó trabajar bajo presión, adaptarse a las características de la madera y resolver en pocas horas los desafíos técnicos que se presentaron.
Al mismo tiempo, el encuentro les permitió compartir el espacio con artistas experimentados, conocer otras formas de trabajo y recibir observaciones sobre la relación entre una obra y su posible ubicación en la vía pública.
Aunque no obtuvieron una distinción, los estudiantes valoraron la selección del proyecto, la posibilidad de representar a Entre Ríos y la concreción de una escultura de gran escala en solamente 48 horas.
La experiencia, aseguraron, renovó sus expectativas y dejó abierta la posibilidad de regresar al encuentro dentro de dos años con una nueva propuesta.