Juicio por Loan: declaran un perito, un comisario de la PFA y un exviceintendente

Imputados en el juicio por la desaparición de Loan

El juicio por Loan Danilo Peña continuará este jueves con una duodécima audiencia en la que declararán un perito de la Policía Federal Argentina, un comisario mayor que participó de los operativos y un exviceintendente de 9 de Julio. La jornada comenzará a las 9.30 en la ciudad de Corrientes y estará centrada en los peritajes realizados sobre los vehículos investigados, el despliegue federal de búsqueda y la reacción institucional durante los primeros días posteriores a la desaparición.

Los testigos citados por el tribunal son Juan Osvaldo Ronelli, integrante de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina; Fabio Pirrone, comisario mayor de la misma fuerza, y Luis Alberto González, exviceintendente de la localidad correntina de 9 de Julio.

La nueva audiencia, según publicó Infobae, se realizará después de una jornada en la que declararon el exintendente y entonces concejal Jorge Daniel Moreira, la directora del Hospital de 9 de Julio, Gabina Pelozo, el sargento Lisandro Alberto Saucedo y el comisario retirado Roque Nicolás Báez, quien era jefe de la Unidad Regional II de Goya cuando desapareció Loan.

El perito que analizó las manchas de la Ford Ranger

Juan Osvaldo Ronelli aparece en el expediente como uno de los responsables de los peritajes sobre rastros y manchas encontrados durante la investigación.

Su intervención estuvo vinculada especialmente con el análisis realizado mediante luminol y con la revisión del material biológico detectado en la Ford Ranger perteneciente a Carlos Pérez, uno de los imputados en la causa.

En uno de sus informes, el especialista precisó que “no puede descartarse que las manchas lumínicas visualizadas puedan ser sangre humana”, en referencia a las pruebas efectuadas sobre el guardabarros delantero derecho de la camioneta.

El resultado del peritaje fue incorporado a la causa junto con otras medidas probatorias que colocaron a los vehículos de Pérez y María Victoria Caillava bajo especial atención de los investigadores.

Las explicaciones de Caillava sobre las manchas

Ante la evidencia obtenida mediante luminol, María Victoria Caillava, esposa de Pérez y también acusada en el juicio, declaró que la presencia de las manchas podía deberse a “la rotación de las ruedas” o a que “alguno se haya accidentado”.

La exfuncionaria municipal también mencionó que la camioneta había sido trasladada para la realización de servicios técnicos o reparaciones.

Sin embargo, la empresa concesionaria citada por la imputada informó que la Ford Ranger no había realizado ningún servicio técnico durante el período investigado, según consta en el expediente de la fiscalía.

La declaración del perito será relevante para profundizar sobre la naturaleza de las manchas, la metodología utilizada en el procedimiento y el alcance de los resultados incorporados al juicio.

Los resultados de las pruebas de odorología

La investigación también incluyó peritajes de odorología realizados con perros especializados.

Según las actuaciones incorporadas a la causa, los animales detectaron rastros de olor compatibles con Loan tanto en la Ford Ranger de Carlos Pérez como en el Ford Ka utilizado por María Victoria Caillava.

Los acusados afirmaron que entregaron voluntariamente los vehículos en la comisaría para que fueran revisados.

Además, señalaron que los rodados no fueron asegurados mediante fajas de seguridad, circunstancia que, según su postura, podría haber permitido una transferencia de olores durante la permanencia de los automóviles en dependencias policiales.

Caillava agregó que en su vehículo podían encontrarse rastros porque, durante los días posteriores a la desaparición, trasladaron a hermanos de Loan y a uno de sus tíos.

El comisario que coordinó operativos federales

El segundo testigo citado para este jueves es el comisario mayor Fabio Pirrone, quien tuvo participación en las tareas de búsqueda y en la coordinación de operativos federales desplegados en la zona donde desapareció el niño.

En declaraciones realizadas durante la investigación, el jefe policial explicó que fueron utilizados recursos para buscar en ambientes acuáticos, sectores de difícil acceso y áreas rupestres.

También indicó que se emplearon medios aéreos de alta capacidad y que se cubrió una superficie extensa durante los procedimientos realizados entre fines de junio y comienzos de julio de 2024.

“Todo tipo de recursos para la búsqueda en lugares acuáticos, rupestres, y hasta inclusive se han utilizado recursos aéreos de alto nivel y se cubrió un área bastante con resultados negativos hasta el momento en lo que respecta a la búsqueda del menor”, había manifestado.

Su testimonio estará relacionado con la planificación de esos procedimientos, la articulación entre las distintas fuerzas y los resultados obtenidos durante los rastrillajes.

Padres de Loan Peña.-

El exviceintendente y la reacción municipal

Luis Alberto González, exviceintendente de 9 de Julio, también declarará ante el tribunal.

Su nombre aparece en la causa por su participación como funcionario local y colaborador durante los primeros días de la búsqueda.

El testimonio estará vinculado con la movilización de vecinos, el apoyo logístico brindado por la Municipalidad y la reacción de las autoridades locales tras conocerse la desaparición de Loan.

La intervención del exviceintendente se sumará a la declaración que brindó durante la audiencia anterior Jorge Daniel Moreira, quien fue intendente y se desempeñaba como concejal de 9 de Julio al momento del hecho.

La declaración que complicó a Walter Maciel

Durante la undécima audiencia, celebrada el miércoles 29 de julio, uno de los testimonios más relevantes fue el del comisario retirado Roque Nicolás Báez.

Báez era jefe de la Unidad Regional II de Goya y superior del comisario Walter Maciel, quien se encuentra imputado en la causa.

El testigo repasó los primeros movimientos del operativo y recordó una pista surgida en la Ruta Provincial 12 que finalmente no arrojó resultados.

“Al llegar a la entrada al paraje Algarrobal, sobre la ruta, me informan que se había presentado una pareja en moto que había visto un vehículo estacionado y le pareció sospechoso. Me subo al móvil y fuimos al lugar. No encontramos nada ni vimos nada raro”, recordó.

Búsqueda de Loan (archivo)

La falsa noticia sobre la aparición de Loan

Báez describió luego un episodio ocurrido aproximadamente a las dos de la madrugada, cuando regresaba del lugar donde había sido reportado el vehículo sospechoso.

“Cuando estoy volviendo, aproximadamente a las 2 de la madrugada, el comisario Maciel me informa que el chico había aparecido. Fuimos al ingreso del campo, porque se suponía que el nene estaría en la casa de la abuela. Pero al llegar, pregunto por él y me dicen que no estaba”, relató.

El exjefe policial afirmó que pidió explicaciones a Maciel por la información falsa.

Según declaró, el imputado le respondió que había recibido una llamada, pero no pudo aclarar quién se había comunicado ni de dónde había surgido la versión.

“Me dice ‘recibí una llamada’, pero no me supo explicar más. Los familiares, por su parte, no sabían nada del chico, no tenían noticias”, sostuvo Báez.

El operativo se levantó sin una orden clara

La falsa noticia provocó que parte del operativo de búsqueda fuera desactivado, pese a que Loan no había aparecido.

Báez explicó que nunca pudo establecer quién dio la orden de levantar el procedimiento.

“Se buscó el origen de esa información falsa. Creo que debe estar en el teléfono de Maciel esa llamada”, señaló.

El testigo también fue consultado por antecedentes administrativos del entonces comisario de 9 de Julio.

Báez afirmó que un integrante de la fuerza había presentado una queja por malos tratos y que Maciel fue sancionado con 13 o 14 días de arresto.

También mencionó una denuncia relacionada con un control de ganado, por la cual se ordenó un sumario administrativo para que interviniera Asuntos Internos.

Las dudas por el hallazgo del botín

Otro de los puntos abordados durante la declaración fue el hallazgo de uno de los botines de Loan.

Báez indicó que fue notificado directamente por Walter Maciel. “Me afirmó que lo encontró él. Me dijo que estuvieron caminando y vio una sola huella, que levantaron un botín presuntamente del chico”, declaró.

El comisario retirado sostuvo que ese episodio le generó dudas y ratificó la hipótesis que había planteado ante la fiscalía el 12 de julio de 2024. “Sé por los medios que el luminol dio positivo y eso, sumado a la prueba de odorología, son dos pruebas obtenidas en los vehículos peritados que unen al caso en una misma situación. El rastro adentro y el luminol afuera”, expresó.

La sospecha sobre Caillava y Pérez

Báez consideró que la evidencia podría ser compatible con una hipótesis accidental, aunque remarcó sus sospechas sobre la pareja integrada por María Victoria Caillava y Carlos Pérez.

“Podría tratarse de la hipótesis del accidente, pero mi impresión es que la pareja de Caillava y Pérez algo tuvo que ver en la desaparición”, afirmó.

El exjefe policial explicó que su sospecha también está relacionada con la conducta de Maciel durante las primeras horas. “Mi sospecha es porque Maciel miente y autoriza a esta pareja a viajar. Como funcionarios, no estamos facultados para autorizar a nadie”, sostuvo.

También señaló que el hallazgo del calzado genera interrogantes porque, mientras Maciel afirmó haberlo encontrado, otras personas brindaron versiones diferentes sobre ese episodio.

El sargento que recibió la pista de un vehículo

Durante la audiencia del miércoles también declaró el sargento Lisandro Alberto Saucedo.

El efectivo se encontraba de franco cuando fue convocado para participar del operativo de búsqueda de Loan. “Maciel ordenó que me quedara en el acceso al campo para ir guiando al personal de otras dependencias que llegara a colaborar en el despliegue”, explicó.

Saucedo permaneció en ese lugar hasta aproximadamente las seis de la madrugada siguiente. Durante la noche, un matrimonio se acercó hasta el acceso para comunicarle que había observado un vehículo estacionado sobre la Ruta Provincial 12.

Una pareja y un menor junto a la ruta

Según relató el sargento, las personas que aportaron la pista aseguraron haber visto a un hombre, una mujer y un niño junto al automóvil.

“El matrimonio se detuvo cerca del acceso al campo, a lo que me acerco a saludarlos y preguntarles qué necesitaban. Me manifiestan que cuando venían de un evento en la localidad de Yataytí Calle, sobre la Ruta 12, a la altura donde termina una arboleda, habían visto un vehículo estacionado con una pareja y una criatura, aproximadamente una hora atrás. Me fijé y eran las 12 de la noche”, relató.

Las personas explicaron que no habían informado antes porque sus teléfonos no tenían batería y desconocían que se estaba buscando a un niño.

Saucedo comunicó la información a sus superiores y se dispuso una verificación en la zona señalada, pero el operativo no tuvo resultados positivos.

La ambulancia pedida tras la falsa alarma

Poco después de la pista del vehículo, comenzó a circular la falsa información sobre la aparición de Loan. “Tras verificar, poco después el jefe Roque Báez llega en un móvil con la noticia de que el nene había aparecido. Luego de enterarnos, me comunico con el comisario Maciel, le pregunto si iba a necesitar ambulancia, a lo que el jefe me dice que la buscara ya mismo”, recordó Saucedo.

El sargento también habló sobre su participación en los allanamientos realizados en los domicilios de cinco acusados. Se trató de las viviendas de Carlos Pérez, María Victoria Caillava, Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y Antonio Benítez.

La médica que atendía a Loan

Gabina Pelozo, directora del Hospital de 9 de Julio, fue otra de las testigos de la undécima audiencia.

La profesional explicó que conocía a María Noguera, madre de Loan, desde que comenzó a trabajar en el establecimiento sanitario. “A la familia de la señora María yo la conozco desde que empecé a trabajar en el hospital de 9 de Julio. Después, cuando hizo su familia con el señor José Peña, empecé a tratarla tanto como paciente por problemas personales de ella y después durante sus embarazos y con sus hijos”, relató.

Pelozo indicó que atendió los partos de Noguera y siguió el desarrollo de sus hijos, incluido Loan.

“Loan es un niño sano”

La médica describió al niño como una persona con buen estado general y un desarrollo acorde a su edad. “Loan es un niño sano. Se estaba desarrollando muy bien a nivel psicofísico. Estaba acorde a sexo y edad”, afirmó.

Recordó que el último control médico se había realizado antes del comienzo del nivel inicial. “Tenía una estatura de 1,13 metro y pesaba veinte kilos. Era un niño que tenía un buen diálogo, entendido y de buen comportamiento también”, agregó.

La profesional relató que se enteró de la desaparición después de las 17.30, cuando recibió una llamada en la que le informaron que aparentemente se había perdido un niño en un campo.

El traslado de la ambulancia hasta el campo

Pelozo explicó que poco después volvió a recibir un llamado para que se trasladara hasta el lugar con una ambulancia. “Me dicen que vaya al campo con la ambulancia, porque el viceintendente de ese entonces había solicitado el móvil de salud con el médico, por si se encontraba al niño. Entonces llamo a los chicos que estaban de guardia, llamamos al chofer, nos preparamos y nos fuimos. Tipo 18 horas llegamos allá”, indicó.

La directora del hospital también fue consultada por la atención médica que recibió María Victoria Caillava durante los días posteriores a la desaparición. La imputada presentaba síntomas de tos persistente y fue medicada por indicación de Pelozo.

La testigo aclaró que Caillava no era una paciente habitual del hospital y señaló que los videos en los que aparece dentro del establecimiento ya fueron entregados a la Justicia.

El exintendente que vio salir a Laudelina y Benítez

Jorge Daniel Moreira fue el primero en declarar durante la audiencia del miércoles.

El exintendente de 9 de Julio, que en junio de 2024 ocupaba una banca como concejal, brindó testimonio durante casi dos horas.

Moreira explicó cómo se enteró de la desaparición y señaló que decidió participar de los rastrillajes junto a su esposa como un vecino más y no en calidad de funcionario.

Afirmó que intervino durante siete días en la búsqueda y que conocía a todos los imputados de la causa.

Laudelina Peña (archivo)

La inspección al vehículo de “Fierrito” Ramírez

El testigo relató que presenció la inspección del vehículo de Daniel “Fierrito” Ramírez.

En ese procedimiento, un perro especializado habría marcado un olor compatible con Loan en una manta sobre la cual los niños presuntamente se habían sentado a jugar.

Moreira también fue convocado por Walter Maciel para participar como testigo del allanamiento realizado en la vivienda de Laudelina Peña. “El comisario Maciel me pregunta si quería ser testigo de un allanamiento que se estaba por realizar. Como ciudadano y colaborando con la causa, le dije que sí. Así fue la convocatoria para ser testigo del allanamiento de la casa de la señora Laudelina”, explicó.

El campo donde apareció el botín

Uno de los principales aportes de Moreira estuvo relacionado con el lugar donde posteriormente fue encontrado el calzado de Loan.

El exfuncionario afirmó que, un día después de la desaparición, vio salir de ese campo a Laudelina Peña y Antonio Benítez. “Habrá sido entre las doce o trece horas del viernes. Yo salgo del campo, ellos también salen del campo, donde después se encuentra el botín, y ahí me piden que los traslade hacia la casa de la abuela”, indicó.

Moreira aclaró que el encuentro ocurrió antes de que se informara públicamente el hallazgo del calzado. “Fue antes del hallazgo, de que se hiciera público, porque se hizo público inmediatamente por todos los medios que estaban en la localidad”, añadió.

Los fondos destinados a la búsqueda

En otro tramo de su declaración, Moreira se refirió a los fondos que la Fundación Dupuy habría recibido por parte del Municipio de 9 de Julio.

La polémica estaba vinculada con una partida especial enviada por la Provincia para colaborar con la búsqueda.

El dinero fue abonado por el intendente sin que se informara previamente al Concejo Deliberante, una situación que Moreira calificó como un error administrativo.

“Son partidas especiales que no están en el presupuesto. El intendente, cuando recibe una plata que no está en el presupuesto, tiene que darla a conocer al Concejo”, explicó.

La falta de información al Concejo Deliberante

Moreira brindó como ejemplo el procedimiento que debía seguirse cuando el Gobierno provincial enviaba fondos para una obra realizada por administración municipal.

“Automáticamente yo tengo que poner en conocimiento a los señores concejales del monto que ingresó de esa partida que no está presupuestada”, afirmó.

Luego agregó que el jefe comunal no cumplió con ese paso. “Él no hizo eso. Obviamente, nosotros le llamamos la atención y le pedimos que diera una explicación de por qué pagó y no nos puso en conocimiento de ese pago a la Fundación Dupuy”, señaló.

Los padres de Loan volvieron al juicio

María Noguera y José Peña, padres de Loan, participaron nuevamente del debate después de haber declarado como testigos.

Antes de ingresar a la sala, el padre afirmó: “No me asusta más nada”.

También consideró que las declaraciones de los policías que complicaron a Walter Maciel habían sido extrañas. “Esto de que mandaban a sacar fotos, que Maciel mandaba a identificar justamente a personas. Todo raro, todo raro desde el principio, todo el rato”, manifestó.

José Peña volvió a acusar a Laudelina

El padre del niño insistió en señalar a su hermana Laudelina Peña, una de las imputadas, como responsable de la desaparición. “Es culpable, porque después lo dejó ahí. Y cómo le dejás todo ahí, que ellos no conocen nada, esa criatura que se fue sin mamá, sin papá, sin nada”, afirmó.

La nueva audiencia buscará profundizar sobre los peritajes, las tareas operativas y las decisiones institucionales adoptadas durante los primeros días de la investigación.

Los testimonios del perito Juan Osvaldo Ronelli, el comisario mayor Fabio Pirrone y el exviceintendente Luis Alberto González se sumarán así a una serie de declaraciones que ya expusieron contradicciones, falsas alarmas, sospechas sobre los vehículos investigados y dudas en torno al accionar de las autoridades policiales.