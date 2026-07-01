“Que diga dónde está”, el desesperado pedido de la madre de Loan a Laudelina Peña

José Peña y María Noguera declararon por primera vez en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. Ambos apuntaron contra Laudelina Peña y Carlos Pérez, mientras la madre del niño protagonizó uno de los momentos más conmovedores del debate.
El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña vivió este martes una de sus jornadas más esperadas con las declaraciones de José Peña, María Noguera y Mariano Peña, padre, madre y hermano mayor del niño desaparecido. Por primera vez desde el inicio del proceso judicial, los familiares declararon frente al Tribunal Oral Federal de Corrientes y quedaron cara a cara con los imputados, entre ellos Laudelina Peña, tía del menor, y Carlos Pérez.
La audiencia estuvo marcada por momentos de fuerte tensión y profunda emoción. Los familiares de Loan declararon acompañados por una psicóloga de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), mientras los acusados permanecieron presentes durante los testimonios.
El testimonio del padre
José Peña fue el primero en declarar y recordó la relación que mantenía con su hijo. "Loan es todo para mí. Recordarme de él es una emoción, impacta en todo. Quiero saber la verdad, es mi amor. Me levantaba con él; era mi compañero. Me decía: 'Papá, yo soy tu compañerito'", expresó.
También describió al niño como "un chico alegre, que solía estar jugando, tocando el acordeón y siempre contento".
Al reconstruir lo ocurrido el 13 de junio de 2024, relató que Loan le pidió visitar a su abuela, donde compartieron un almuerzo familiar antes de que el niño desapareciera. Según explicó, todo cambió cuando Laudelina le preguntó: "¿No estás con Loan?".
Las sospechas sobre Laudelina
Durante su declaración, José Peña aseguró que nunca recibió explicaciones de su hermana. "No siento nada por ellos. Son personas, nada más. Espero que, si saben algo, lo digan. Quiero saber la verdad y nada más", afirmó al referirse a Laudelina Peña y Carlos Pérez.
Luego agregó: "La vi en todo momento. No me dijo nada. Se alejaba de nosotros y eso me sorprendió. Estaba nerviosa".
Mientras declaraba, Laudelina permaneció en silencio y sin manifestar reacciones visibles, publicó Infobae.
El desgarrador relato de María Noguera
La declaración de María Noguera fue el momento más emotivo de la audiencia. La madre de Loan comenzó recordando las últimas palabras que intercambió con su hijo antes de despedirse. "Nos vemos más tarde", recordó entre lágrimas.
A medida que avanzó su testimonio, el llanto interrumpió en varias oportunidades su declaración. "Nunca me pasó de no saber nada de mis hijos. Ocho hijos crié. Están todos como siempre. Al más chiquito no sé qué le pasó, no sé si está vivo. Quiero a mi nene, quiero a mi hijo", expresó visiblemente conmovida.
"Que me diga dónde está Loan"
En uno de los momentos de mayor tensión, María apuntó directamente contra los principales acusados. "Si Laudelina está acá, que me diga dónde está Loan, qué pasó y de dónde sacó el botín. Nosotros queremos saber dónde está. Si está vivo o muerto. Yo tengo el presentimiento de que está vivo. Ellos saben con quién está, qué come. Pero nosotros no", manifestó.
Consultada por la defensa sobre quiénes creía que conocían el destino del niño, respondió sin dudar. "Laudelina y Carlos Pérez deben saber", afirmó.
Fue entonces cuando Carlos Pérez intervino desde su lugar y respondió: "Yo no sé nada".
El presidente del tribunal ordenó inmediatamente que se restableciera el silencio en la sala.
El reclamo de justicia
Pese a la fuerte carga emocional, María decidió continuar con su declaración. "Vine hasta aquí, estoy de pie. Quiero saber dónde está, que se haga justicia", expresó antes de quebrarse nuevamente.
Luego dirigió unas palabras a Laudelina. "Laudelina, ¿no te acordás cuando te fuiste a Buenos Aires y tu hija se quedó conmigo?", le dijo, mientras la acusada respondió únicamente con un movimiento afirmativo de cabeza.
Tras ese momento, la audiencia se interrumpió brevemente para que la mujer recibiera asistencia médica.
La declaración del hermano mayor
Finalmente declaró Mariano Peña, hermano mayor de Loan, quien recordó el vínculo que mantenía con el niño. "Teníamos una muy buena relación. Crecía con alegría, felicidad y en libertad", sostuvo. También evitó mirar a los acusados durante su declaración. "No quiero mirar a nadie porque me angustia. Ojalá digan algo. Mis padres sufren", expresó.
Antes de concluir, recordó que siempre consideró a Laudelina como "una segunda madre", aunque lamentó profundamente la situación que atraviesa su familia desde la desaparición de Loan.
Durante su declaración, Mariano Peña también fue consultado por las donaciones que recibió la familia tras la desaparición de Loan y por el desembarco del grupo que luego sería conocido como la denominada “banda del hotel”. Según explicó, fue él quien administró el dinero que enviaban personas de todo el país.
“Yo me hice cargo de la recaudación de las donaciones. Creo que me investigó la AFIP. La gente mandó plata a mi Mercado Pago”, contó.
Mariano aseguró que esos fondos fueron utilizados para afrontar los gastos que generó la búsqueda de su hermano. “La plata fue para abogados, comida. Compré una moto para que mi padre vaya al campo y un auto para hacer los trámites”, declaró.
También recordó el primer contacto que tuvo con Alan Cañete y Elizabeth Cutaia, dos de los principales acusados de integrar la denominada “banda del hotel”. “Cañete se presentó en mi casa como abogado, con la doctora Cutaia. Me habían dicho que era una fundación, pero no cuál”, relató.
Y concluyó: “Me dijeron que era un apoyo para mi familia y para el caso. Jamás me dieron un apoyo, finalmente”.