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Policiales Tras solicitud de paradero

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado de residencia del Copnaf

La adolescente había sido vista por última vez hace una semana, cuando salió de la Residencia Socioeducativa Rayuela, en Paraná. En la tarde de este lunes, la Justicia confirmó que Ailén fue localizada.

30 de Junio de 2026
Hallaron a la adolescente buscada.
Hallaron a la adolescente buscada. Foto: (PJER).

REDACCIÓN ELONCE

La adolescente había sido vista por última vez hace una semana, cuando salió de la Residencia Socioeducativa Rayuela, en Paraná. En la tarde de este lunes, la Justicia confirmó que Ailén fue localizada.

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, había solicitado la colaboración de la población para localizar a Ailen, de 15 años. La adolescente había sido vista por última vez hace una semana, cuando salió de la Residencia Socioeducativa Rayuela, en Paraná.

En la tarde de este lunes, la Justicia confirmó que Ailén fue localizada. Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se informó que la joven A.A.M.C ha sido localizada.

Temas:

Adolescente Copnaf Paraná
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