Terremotos en Venezuela: Detectaron calor corporal a metros de donde buscan al niño argentino

Las tareas de búsqueda de Lucas Gámez, el niño argentino de 8 años desaparecido tras el doble terremoto que sacudió Venezuela, sumaron este martes un dato alentador. Equipos de rescate detectaron calor corporal a unos 10 metros de profundidad de donde estaría el chico, entre los escombros de un edificio colapsado en La Guaira. La ubicación detectada coincide exactamente con el punto desde donde emite señal el dispositivo móvil que el niño utilizaba habitualmente para juegos.

El hallazgo fue confirmado por Marco Gámez, padre del menor, quien explicó a LaVozdelInterior que los equipos especializados registraron temperaturas de entre 26 y 36 grados en el mismo sector desde donde continúa emitiendo señal el teléfono celular que utilizaba su hijo para jugar.

Según indicó la familia, los especialistas consideran que, por las dimensiones del registro térmico, existe una alta probabilidad de que la señal corresponda a un niño, lo que renovó las expectativas del operativo de rescate.

La esperanza de encontrarlo con vida

Lucas había viajado a Venezuela para visitar a un tío y pasar un día de playa cuando ocurrió el terremoto. De acuerdo con los registros, el niño ingresó a un ascensor para dirigirse al tercer piso de un edificio instantes antes de que la estructura colapsara por completo.

"Estamos muy esperanzados, tenemos mucha fe y confianza en Dios en que Lucas pueda ser encontrado", expresó su padre en declaraciones a medios internacionales.

Marco Gámez describió la situación en la zona afectada como "una zona de guerra", debido a la magnitud de la destrucción que dejaron los sismos.

Continúan las tareas de rescate

Las labores de búsqueda debieron interrumpirse durante la madrugada debido a las lluvias registradas en la región. Sin embargo, los especialistas retomaron el operativo tras comprobar que el concreto no había absorbido humedad que comprometiera la estabilidad de los escombros.

Ahora, el operativo internacional aguarda la llegada de grúas de gran porte para retirar de manera segura enormes bloques de hormigón sin afectar los posibles espacios de aire existentes bajo la estructura.