El Niño y un ciclón extratropical mantiene al sur de Brasil en alerta por temporales y vientos de hasta 100 km/h

El Niño y un ciclón extratropical mantienen en alerta al estado de Paraná, en el sur de Brasil, donde se prevé una semana marcada por lluvias intensas, tormentas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Las autoridades meteorológicas también advirtieron sobre el riesgo de granizo, inundaciones y crecidas de ríos en distintas regiones del estado.

El escenario de inestabilidad es atribuido a la combinación del fortalecimiento del fenómeno climático de El Niño y la presencia de un ciclón extratropical que afecta al sur de Brasil y zonas cercanas a Paraguay. Ambos sistemas favorecen el desarrollo de tormentas persistentes y el ingreso continuo de frentes fríos.

Según informó el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet), este martes permanecen vigentes dos niveles de advertencia. La alerta amarilla comprende gran parte del territorio estadual y prevé precipitaciones de hasta 30 milímetros por hora o 50 milímetros diarios, acompañadas por ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.

Las zonas más comprometidas

Para la mitad sur del estado rige una alerta naranja por tormentas fuertes. En esa región se esperan lluvias de hasta 60 milímetros por hora o 100 milímetros diarios, además de vientos que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora, con potencial para provocar daños materiales y complicaciones en la circulación, publicó G1.

Los especialistas indicaron que las condiciones meteorológicas persistirán durante toda la semana. Incluso, el Inmet ya emitió nuevas advertencias para el miércoles 1 y el jueves 2 de julio, debido a la continuidad del fenómeno.

Las proyecciones muestran que algunas localidades del sur de Paraná podrían acumular hasta 400 milímetros de lluvia en pocos días, un registro que supera ampliamente el promedio histórico para julio y eleva el riesgo de desbordes de ríos, anegamientos e inundaciones urbanas.

Granizo y un nuevo frente frío

Las zonas con mayor probabilidad de sufrir estos impactos corresponden a la cuenca del río Iguazú, especialmente en el corredor comprendido entre União da Vitória, Palmas y Francisco Beltrão, donde los organismos de emergencia siguen la evolución del temporal.

Los meteorólogos también alertaron sobre la posibilidad de tormentas con caída de granizo, un fenómeno que podría repetirse durante varios días consecutivos tanto en el estado de Paraná como en el vecino Santa Catarina.

A este panorama se sumará el ingreso de un nuevo frente frío previsto para el miércoles, lo que favorecerá la continuidad de las precipitaciones al menos hasta el próximo sábado. De esta manera, las autoridades recomendaron seguir los avisos oficiales y extremar las precauciones ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos severos.