Un jockey de 27 años murió tras una grave caída durante una carrera

El jockey Leandro Henrique tenía 27 años y permaneció tres días internado tras sufrir una violenta caída durante una competencia disputada en Brasil.
El jockey Leandro Henrique murió a los 27 años tras sufrir una grave caída durante una carrera disputada en el Jockey Club Brasileiro, en Río de Janeiro. El reconocido jinete permaneció internado durante tres días luego del accidente ocurrido el domingo y su fallecimiento generó conmoción en el turf brasileño y sudamericano.
El accidente ocurrió durante la segunda competencia de la jornada en el Hipódromo de Gávea. Henrique montaba a Native Coffee cuando, por circunstancias que todavía no fueron determinadas, el caballo abandonó abruptamente la pista y saltó las vallas divisorias.
Durante esa maniobra, el jockey perdió la estabilidad y cayó violentamente sobre uno de los laterales del circuito. Como consecuencia del impacto, sufrió un traumatismo craneoencefálico y una fractura expuesta de cadera, según informaron medios brasileños.
Así fue el accidente que derivó en la muerte del jockey brasileño Leandro Henrique. Fue en Gàvea donde tuvo el fatal percance.
El turf mundial está de luto. Bandera a media asta por el talentoso deportista.#jockey #accidente #Henrique #Gavea #horse #races pic.twitter.com/wUJJ8inxo6— Julio Guimaraes (@donguima) August 19, 2026
Permaneció tres días internado
Henrique recibió asistencia inmediata por parte del equipo médico del hipódromo y posteriormente fue trasladado al Hospital Municipal Miguel Couto, en Río de Janeiro, debido a la gravedad de las lesiones.
El mismo domingo fue sometido a una intervención quirúrgica que se extendió durante aproximadamente tres horas y media para tratar la fractura expuesta de cadera. Su estado continuó siendo delicado debido al traumatismo craneoencefálico que había sufrido.
El jockey había perdido el conocimiento tras el accidente, aunque posteriormente logró recuperarlo y reconoció tanto a su pareja como a su representante, Danilo Aglio. El martes fue derivado a la Casa de Saúde São José, ubicada en Humaitá, donde permaneció bajo cuidados intensivos hasta su fallecimiento.
Una carrera que comenzó durante su infancia
Leandro Henrique había nacido el 21 de diciembre de 1998 en el estado brasileño de Pernambuco y comenzó su relación con el turf cuando tenía apenas nueve años, al incorporarse a la Escuela de Ponis de Recife.
A los 14 años ya participaba en competencias en el Hipódromo da Madalena y posteriormente se trasladó a Río de Janeiro para continuar con su formación profesional. Su crecimiento dentro de la actividad fue acelerado y rápidamente se convirtió en una de las grandes promesas de la hípica brasileña.
Con solamente 16 años consiguió uno de sus primeros grandes logros al ganar la estadística de jockeys de la temporada 2016/2017 durante su primer año en el Hipódromo de Gávea. El resultado representó un hecho inédito para un alumno de la Escuela de Profesionales de la Hípica del Jockey Club Brasileiro.
Más de mil victorias y grandes premios
A partir de aquel comienzo, Henrique acumuló numerosos triunfos y se consolidó como una de las figuras destacadas de su generación. El propio jockey había señalado a London Moon como el mejor caballo que había montado durante su trayectoria.
Junto a ese ejemplar consiguió importantes victorias, entre ellas la Copa Precocidade e Velocidade de la ABCPCC y los grandes premios Jockey Club Brasileiro, Estado do Río de Janeiro y Presidente da República, todos de Grupo 1.
Otro momento destacado de su carrera llegó en 2021, cuando alcanzó su victoria número 1.000 montando a Casa Blanca en el Gran Premio Henrique de Toledo Lara (G2).
Su última gran victoria
Recientemente, Henrique se había incorporado como monta oficial del reconocido haras Santa María de Araras, establecimiento que también mantiene actividad en Argentina.
Con Passion Of Details obtuvo el Gran Premio Margarida Polak Lara - Taça de Prata, resultado que terminó convirtiéndose en la última gran victoria de su trayectoria profesional.
Tras conocerse su muerte, el Jockey Club Brasileiro expresó públicamente su pesar. “Leandro deja una trayectoria destacada en la hípica brasileña y una profunda tristeza entre familiares, amigos, profesionales y aficionados a este deporte”, señaló la institución, que manifestó su “inmenso dolor” por el fallecimiento del jockey.
Dolor por la muerte de Leandro Henrique
En el plano personal, Henrique atravesaba una etapa especial de su vida. Recientemente se había convertido en padre de Manoela, fruto de su relación con la exjockey y actual entrenadora Victoria Mota.
Su muerte provocó numerosas expresiones de pesar dentro del ambiente hípico, donde era considerado uno de los principales talentos surgidos en Brasil durante la última década.
Con una carrera iniciada durante su infancia, más de mil triunfos y numerosas conquistas en pruebas de máxima categoría, Leandro Henrique dejó una extensa trayectoria pese a tener apenas 27 años. Su fallecimiento, después del grave accidente sufrido en plena competencia, generó luto y conmoción en el turf sudamericano.