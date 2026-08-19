Turismo en Colón: el fin de semana largo dejó más de $1.500 millones

El turismo en Colón durante el fin de semana largo dejó un balance positivo, con 13.500 pernoctes, alrededor de 2.500 excursionistas y un movimiento económico superior a los $1.500 millones. Según informó la Municipalidad, la ocupación turística promedio alcanzó el 45% durante las tres jornadas.

Los números se registraron durante el fin de semana largo por la conmemoración del fallecimiento del General José de San Martín. El resultado se produjo en un contexto en el que las decisiones de viaje se concretan cada vez más cerca de la fecha y las estadías tienden a ser más cortas.

Ante este escenario y las condiciones climáticas de las últimas semanas, el Municipio destacó la importancia de mantener activos los principales atractivos y una agenda de actividades que permitiera acompañar el movimiento de visitantes.

Termas, naturaleza y cultura entre las propuestas

Termas Colón volvió a ubicarse entre los espacios elegidos para el descanso y el bienestar, mientras que los atractivos naturales, paseos y espacios públicos recibieron turistas durante las tres jornadas. La propuesta se complementó con el Parque Nacional El Palmar y el circuito de bodegas de Tierra de Palmares.

La Feria del Puerto, desarrollada en la zona de Ferrari y Alem, reunió artesanías, gastronomía y música en vivo. La actividad se convirtió en otro punto de encuentro para vecinos y visitantes y permitió ampliar las alternativas disponibles durante el fin de semana.

También hubo propuestas culturales. En la Casa del Bicentenario se presentó la obra teatral "Manga de Enfermos", con dirección y elenco local, que registró una importante concurrencia durante las funciones realizadas el sábado y domingo.

Un impacto superior a los $1.500 millones

El movimiento económico generado por el turismo superó los $1.500 millones y alcanzó a distintos sectores de la actividad local. Además de los alojamientos, el impacto involucró a restaurantes, comercios, prestadores de excursiones, servicios, trabajadores y diferentes emprendimientos vinculados directa o indirectamente con los visitantes.

Desde el Municipio resaltaron que la combinación de termalismo, naturaleza, gastronomía, cultura, ferias y entretenimiento permite diversificar la oferta turística y, al mismo tiempo, distribuir los ingresos generados por la actividad entre distintos actores de la economía colonense.

El objetivo es avanzar hacia un esquema que reduzca la dependencia de las temporadas tradicionales. Para ello, la estrategia apunta a mantener propuestas disponibles durante todo el año, incluso frente a escenarios condicionados por factores como el clima o la situación del río Uruguay.

Obras y nuevas expectativas para el turismo en Colón

En paralelo, continúan las obras de puesta en valor en dos sectores de alta circulación turística y comercial: calle 12 de Abril y calle Peyret. Las intervenciones forman parte de un proceso de renovación de espacios considerados estratégicos para la ciudad.

Las mejoras generan expectativas de cara a su finalización, especialmente por tratarse de zonas vinculadas con la actividad comercial y el recorrido habitual de quienes visitan Colón. El Municipio busca que la infraestructura acompañe la consolidación de la ciudad como destino durante las diferentes épocas del año.

La agenda, además, continuará durante los próximos meses con propuestas culturales, deportivas y recreativas. Entre las actividades previstas aparecen eventos en Casa del Bicentenario, Cicloturismo en El Palmar, encuentros de danza, competencias deportivas y Palmar Extremo.

Una estrategia para sostener la actividad todo el año

Desde la Secretaría de Turismo y Cultura indicaron que continuará el monitoreo de la evolución del sector junto con las acciones de promoción, planificación y fortalecimiento de la oferta turística.

La estrategia apunta no solamente a incrementar la llegada de visitantes, sino también a consolidar al turismo como una herramienta permanente de desarrollo económico para Colón, con impacto sobre el comercio, la gastronomía, los servicios y los emprendimientos locales.

Los 13.500 pernoctes, los 2.500 excursionistas y los más de $1.500 millones movilizados dejaron así el balance del último fin de semana largo y marcaron el punto de partida para las próximas actividades programadas en la ciudad.