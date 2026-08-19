Entre Ríos alcanzó una producción récord de granos y logró la mejor campaña en 25 años

La campaña 2025/26 cerró con más de 10 millones de toneladas de granos, un 20% por encima del ciclo anterior. También creció la superficie sembrada.
Entre Ríos alcanzó una producción récord de granos durante la campaña agrícola 2025/26, con un total de 10.025.570 toneladas, volumen que representó el mejor registro de los últimos 25 años, según estadísticas elaboradas por la Bolsa de Cereales provincial.
La producción creció un 20% respecto del ciclo anterior, lo que significó 1.702.225 toneladas adicionales. Además, el resultado superó ampliamente la anterior marca histórica, correspondiente a la campaña 2023/24.
En aquel ciclo se habían producido 8.817.415 toneladas. De esta manera, la última campaña quedó 1.208.155 toneladas por encima de ese registro, una diferencia equivalente al 14%.
Creció la superficie sembrada en Entre Ríos
El informe fue elaborado por especialistas del Sistema de Información Agrícola de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y difundido por el Ministerio de Desarrollo Económico provincial.
Durante la campaña 2025/26, la superficie sembrada alcanzó las 2,68 millones de hectáreas, con un incremento interanual del 10%. En términos absolutos, fueron 241.750 hectáreas más que durante el ciclo precedente.
Por su parte, la superficie agrícola se ubicó en 1,91 millones de hectáreas, lo que significó una expansión del 6% y representó 113.350 hectáreas adicionales en comparación con la campaña 2024/25.
El Gobierno destacó el potencial del sector
A partir de los resultados, el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, destacó el desempeño alcanzado por la actividad agrícola provincial.
“Los datos duros que proporcionó la Bolsa de Cereales revelan una vez más el potencial del agro. El campo y su industria suman a la economía de manera genuina; generando inversión y desarrollo”, afirmó el funcionario.
Bernaudo sostuvo además que “el rol del Estado es acompañar la iniciativa privada con políticas públicas” y mencionó entre las medidas el seguro multirriesgo agrícola para el maíz anunciado por el gobernador Rogelio Frigerio y el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI).
Según detalló el ministro, el RINI alcanzó 156 empresas inscriptas y compromisos destinados a generar 2.560 puestos de trabajo en la provincia.
Soja y maíz concentraron la superficie de verano
El relevamiento también permitió conocer cómo se distribuyeron las hectáreas entre los diferentes cultivos. Los correspondientes al ciclo invernal —trigo, lino y brassicáceas— ocuparon 769.100 hectáreas y representaron el 29% de la superficie sembrada.
Dentro de ese grupo, el trigo tuvo un claro predominio y concentró el 95% del área destinada a los cultivos de invierno.
Los cultivos estivales —girasol, maíz, arroz, sorgo y soja— ocuparon el 71% de la superficie sembrada, equivalente a aproximadamente 1,91 millones de hectáreas.
La soja y el maíz fueron los principales cultivos de verano y, en conjunto, concentraron el 93% de la superficie estival. La soja representó el 64% del área, mientras que el maíz alcanzó una participación del 29%.