Un auto terminó sobre un cantero tras un fuerte accidente en Crespo

Un fuerte accidente de tránsito se registró durante la noche del martes en Crespo, donde un automóvil y un utilitario chocaron en una intersección. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos terminó sobre el cantero central del bulevar y sufrió importantes daños materiales.

El siniestro ocurrió alrededor de las 22:05 en la esquina de Belgrano y Pringles. Tras recibir el aviso, una dotación de Bomberos Voluntarios se dirigió hasta el lugar para asistir a los ocupantes y asegurar el sector.

En uno de los rodados viajaban tres personas, mientras que en el restante se encontraba únicamente el conductor. Pese a las características de la colisión, las cuatro personas resultaron ilesas y no fue necesario informar traslados a centros asistenciales.

El automóvil quedó sobre el cantero

El jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Pablo Schwindt, explicó a Estación Plus que al arribar encontraron uno de los vehículos sobre la parte central del bulevar. “Se constató que uno de los vehículos había quedado sobre la parte central del bulevar, presentando importantes daños materiales”, señaló a Estación Plus Crespo.

La posición en la que quedó el rodado obligó a los equipos intervinientes a adoptar medidas preventivas para reducir cualquier riesgo. Los bomberos desconectaron las baterías de ambos vehículos antes de continuar con las tareas en la zona.

“Como medida preventiva, se procedió al corte de batería de ambos rodados, con el objetivo de evitar posibles riesgos y garantizar la seguridad”, precisó Schwindt a Estación Plus. La intervención permitió controlar la situación mientras se organizaba el tránsito en la esquina afectada.

Amplio operativo tras el choque

En el procedimiento trabajaron cinco integrantes de Bomberos Voluntarios de Crespo, quienes llegaron en una unidad. También participaron agentes de la Guardia Urbana Municipal y efectivos policiales.

Una ambulancia del servicio de emergencias médicas acudió preventivamente para evaluar a las personas involucradas. “Todos los ocupantes resultaron ilesos”, confirmaron desde el cuerpo de bomberos tras finalizar las primeras asistencias.

Los daños se concentraron en los vehículos involucrados, principalmente en el automóvil que terminó sobre el cantero. Las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjo el choque en la intersección de Belgrano y Pringles.