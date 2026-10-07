Tazas, accesorios y electrodomésticos: opciones de bazar para el Día de la Madre

Los regalos para el Día de la Madre, que se celebrará el domingo 18 de octubre, ya empiezan a ocupar las vidrieras de los comercios. En un bazar de Oro Verde, las alternativas parten de los $5.000 e incluyen accesorios personales, artículos para el desayuno y pequeños electrodomésticos.

En diálogo con Elonce, Angelina, de Bazar Thiago, describió un escenario de menor movimiento comercial. “El consumo está bastante caído, el poder adquisitivo de la gente ha caído”, sostuvo sobre la situación que observa en su actividad.

Frente a ese panorama, explicó que prepararon opciones económicas para quienes buscan hacer un regalo con un presupuesto acotado. “Optamos por hacer regalos desde $5.000: podés regalar una billetera, una taza o alguna pulsera linda”, detalló.

Qué regalos se pueden encontrar en un bazar

Las opciones mencionadas por la comerciante abarcan artículos de uso cotidiano y accesorios personales. Entre ellos, señaló billeteras, tazas, pulseras, bijouterie y bandejas, con alternativas que varían según el producto elegido.

Para quienes contemplan un gasto mayor, también hay pequeños electrodomésticos, como licuadoras y batidoras. Durante la entrevista no se precisaron los precios de estos productos.

Angelina explicó que la elección puede orientarse tanto a un objeto personal como a uno de utilidad. “Siempre buscarle algo que le sea útil o algo personal”, expresó al referirse a las consultas por el Día de la Madre.

Alternativas para preparar un desayuno

Otra posibilidad es armar un desayuno y acompañarlo con una bandeja alusiva a la fecha. La comerciante mencionó una oferta de tres bandejas por $10.000 para quienes opten por esa presentación.

La propuesta permite que el regalo incluya una preparación hecha en casa. Según explicó Angelina, las bandejas forman parte de las alternativas que incorporaron para ampliar las posibilidades de compra.

Los artículos para regalar ya tienen un espacio en la vidriera y en las góndolas. La intención, señaló, es que los clientes puedan comparar las opciones y elegir de acuerdo con el dinero disponible.

Expectativas de ventas y formas de pago

La comerciante consideró que el Día de la Madre representa una oportunidad para mejorar las ventas. “Para el comercio es una oportunidad, es un mes clave para poder repuntar”, afirmó, aunque no brindó cifras sobre el movimiento registrado hasta ahora.

En cuanto a las formas de pago, informó que el local ofrece tres cuotas sin interés todos los días. También mencionó un descuento para compras superiores a $20.000, sin precisar el porcentaje.

Angelina señaló que el comercio lleva diez años de actividad y vinculó la selección de productos con los cambios en la demanda. “Siempre tenemos que adaptarnos al cliente y tratar de brindar una opción”, sostuvo.