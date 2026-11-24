Qué es Nvidia y por qué es clave en la economía digital mundial.

Para comprender qué es Nvidia y por qué es tan importante para la economía digital mundial, resulta necesario conocer cómo una empresa dedicada originalmente a los videojuegos se convirtió en uno de los principales proveedores de infraestructura tecnológica para la inteligencia artificial (IA).

La compañía estadounidense, con sede en Santa Clara, California, desarrolla procesadores, servidores y plataformas informáticas que permiten gestionar grandes volúmenes de datos. Su tecnología está presente en computadoras personales, centros de datos, vehículos autónomos, sistemas de robótica y proyectos de investigación científica.

La reciente reincorporación de Jensen Huang como director ejecutivo volvió a poner el foco sobre la dimensión económica y estratégica de Nvidia. Su crecimiento durante los últimos años refleja una transformación en la industria tecnológica, donde la capacidad de procesamiento se convirtió en un recurso fundamental para el desarrollo de nuevos negocios.

Cómo nació Nvidia y cómo evolucionó su negocio

Nvidia fue fundada en 1993 por Jensen Huang, Chris Malachowsky y Curtis Priem. En sus comienzos, la compañía estuvo orientada al desarrollo de procesadores gráficos capaces de mejorar la calidad de las imágenes y el rendimiento de los videojuegos en computadoras personales.

El crecimiento de la industria del entretenimiento digital impulsó la demanda de tarjetas gráficas cada vez más potentes. A través de su línea GeForce, la empresa logró consolidarse en ese mercado y ampliar su presencia entre fabricantes de computadoras y desarrolladores de videojuegos.

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Sin embargo, sus ingenieros encontraron que la capacidad de procesamiento de estos dispositivos podía aprovecharse en actividades que excedían el entretenimiento. Esa posibilidad permitió expandir el negocio hacia la investigación científica, la supercomputación y, posteriormente, la inteligencia artificial.

Qué son las GPU y por qué revolucionaron la informática

Uno de los principales desarrollos de Nvidia son las unidades de procesamiento gráfico, conocidas como GPU por sus siglas en inglés. Se trata de procesadores especialmente diseñados para ejecutar una gran cantidad de operaciones matemáticas de manera simultánea.

A diferencia de los procesadores centrales tradicionales, denominados CPU, las GPU cuentan con una arquitectura optimizada para distribuir tareas similares entre numerosos núcleos de procesamiento. Esta característica permite acelerar determinados cálculos y trabajar con grandes cantidades de información.

Aunque inicialmente fueron utilizadas para representar gráficos complejos, su capacidad de procesamiento paralelo resultó especialmente útil para entrenar redes neuronales. Estos sistemas constituyen la base de numerosas herramientas de inteligencia artificial que necesitan identificar patrones a partir de grandes volúmenes de datos.

El negocio detrás de ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial

El auge de plataformas como ChatGPT, Google Gemini y Midjourney incrementó la demanda de equipos informáticos especializados. Si bien Nvidia no es la creadora de estos servicios, proporciona parte de la infraestructura tecnológica que permite desarrollarlos y mantenerlos en funcionamiento.

Los modelos de inteligencia artificial atraviesan dos etapas principales. Durante el entrenamiento, procesan información para aprender patrones y relaciones. Posteriormente, en una etapa denominada inferencia, utilizan lo aprendido para responder preguntas, generar imágenes o ejecutar otras tareas solicitadas por los usuarios.

Nvidia comercializa procesadores, sistemas de servidores y herramientas de software que permiten realizar ambas operaciones. Empresas como OpenAI, Google, Meta, Amazon y Microsoft utilizan su tecnología en distintos proyectos, aunque algunas también desarrollan sus propios chips especializados.

En qué industrias se utiliza la tecnología de Nvidia

Los videojuegos continúan siendo uno de los mercados en los que participa la compañía. Sus tarjetas gráficas permiten ejecutar aplicaciones con mayores exigencias visuales, mejorar la resolución de las imágenes y aumentar la fluidez de los juegos.

La tecnología de Nvidia también tiene aplicaciones en la industria automotriz. Sus sistemas permiten desarrollar y entrenar programas de conducción automatizada, capaces de interpretar información procedente de cámaras y sensores para reconocer distintos elementos del entorno.

En el ámbito científico, sus procesadores facilitan simulaciones complejas, investigaciones médicas y el análisis de estructuras moleculares. También se utilizan en sistemas de robótica industrial, programas de diseño tridimensional y herramientas destinadas a optimizar procesos productivos.

Cuánto factura Nvidia y de dónde provienen sus ingresos

Durante el año fiscal 2026, que finalizó el 25 de enero, Nvidia registró ingresos por 215.900 millones de dólares, lo que representó un crecimiento interanual del 65%, según su informe financiero difundido por iProfesional.

Los centros de datos aportaron aproximadamente 193.700 millones de dólares, mientras que el segmento de videojuegos generó 16.000 millones. Por su parte, las actividades de visualización profesional representaron unos 3.200 millones y el sector automotriz, alrededor de 2.300 millones de dólares.

La distribución de esos ingresos muestra la magnitud de la transformación empresarial. Los centros de datos concentran cerca del 90% de la facturación, desplazando a los videojuegos como principal fuente de recursos y consolidando a la infraestructura informática como núcleo del negocio.

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Cómo Jensen Huang transformó el modelo de negocios de Nvidia

Jensen Huang, nacido en Taiwán y radicado en Estados Unidos desde su infancia, participó en la fundación de Nvidia y lideró su expansión desde el mercado de las tarjetas gráficas hasta el desarrollo de sistemas de procesamiento avanzado.

Una de las principales decisiones estratégicas de su gestión fue ampliar las posibilidades de utilización de las GPU mediante herramientas de software especializado. De esta manera, los desarrolladores pudieron aprovechar los procesadores gráficos para resolver problemas informáticos que no estaban necesariamente relacionados con la generación de imágenes.

Al anunciarse su reincorporación, Huang expresó que la compañía atraviesa el comienzo de una "nueva revolución industrial". Sus palabras reflejan el lugar que Nvidia busca ocupar en un escenario caracterizado por la incorporación de la inteligencia artificial a diferentes actividades económicas.

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Por qué Nvidia es estratégica para la economía mundial

La expansión de los servicios digitales exige inversiones en infraestructura, centros de datos y sistemas de procesamiento. En ese contexto, Nvidia ocupa una posición destacada como proveedora de componentes utilizados por empresas que compiten en el desarrollo de nuevas tecnologías.

Su importancia también trasciende el ámbito comercial. Los procesadores avanzados forman parte de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, mientras que las restricciones a las exportaciones de determinados chips evidencian su relevancia para las políticas económicas y de seguridad nacional.

Desde el entretenimiento hasta la investigación científica, la tecnología de Nvidia interviene en actividades que requieren capacidades informáticas cada vez mayores. Su evolución permite comprender cómo la infraestructura necesaria para desarrollar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial se convirtió en uno de los negocios centrales de la economía digital mundial.