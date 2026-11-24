Encontraron un cuerpo durante la búsqueda del camionero entrerriano desaparecido en Cinco Saltos, provincia de Río Negro. El hallazgo se produjo este martes por la mañana en el Canal Principal de Riego, en inmediaciones del Puente Amarillo, a la altura de la explanta de Indupa.

En ese sector se concentraban las tareas de rastrillaje para dar con el paradero de Javier Luis Tomás Ríos, el transportista de 28 años que desapareció el miércoles 18 de noviembre, tras caer al agua mientras lavaba su camión en cercanías del parque industrial de la localidad, publicó Diario Río Negro.

Tras el descubrimiento, se dio intervención a la Fiscalía en turno y al Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. Hasta el momento, no se confirmó oficialmente si el cuerpo encontrado pertenece al joven entrerriano.

El operativo de búsqueda del camionero entrerriano

Las tareas estuvieron encabezadas por personal de la Comisaría Séptima de Cinco Saltos, junto con distintas unidades de la Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y trabajadores del Consorcio de Riego, bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal.

Hallaron un cuerpo en la búsqueda del camionero entrerriano (LMN)

El dispositivo combinó recorridas terrestres por las márgenes del canal y desplazamientos sobre el agua. Los bomberos utilizaron kayaks para inspeccionar distintos sectores del cauce, mientras que efectivos policiales y personal de la Brigada Rural realizaron rastrillajes a pie.

El operativo también contó con drones y buzos especializados. Las tareas se extendieron hasta otros sectores de la región, incluso Cipolletti, ante la posibilidad de que el transportista hubiera sido arrastrado por la corriente a varios kilómetros del lugar donde desapareció.

Cómo desapareció el camionero entrerriano en Cinco Saltos

Javier Luis Tomás Ríos, de 28 años, fue visto por última vez el miércoles 18 de noviembre por la tarde, cuando se encontraba en inmediaciones del Parque Industrial de Cinco Saltos.

Javier Luis Tomás Ríos.-

Según trascendió, el joven estaba lavando su camión cuando cayó a las aguas del Canal Principal de Riego. Un vecino advirtió que el transportista pedía auxilio y alertó a los servicios de emergencia.

Una bombera ingresó al cauce para intentar rescatarlo, pero la fuerza de la corriente impidió concretar el rescate. Desde entonces, se desplegó un amplio operativo para localizar al entrerriano.

Las dificultades que enfrentaron los rescatistas

En diálogo con LM Cipolletti, la presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos, María Isabella Fuentes, había informado este lunes que 22 rescatistas se encontraban afectados a las tareas de búsqueda.

La referente de la institución también había advertido sobre el desgaste físico del personal, las dificultades económicas para sostener el operativo y las complicaciones que generaron las altas temperaturas durante las extensas jornadas de trabajo.

A estas condiciones se sumaron la escasa visibilidad debajo del agua, la presencia de vegetación y la velocidad de la corriente, que dificultaron la inspección de diferentes sectores del canal.

Trabajan para determinar la identidad del cuerpo encontrado

El hallazgo registrado este martes, durante el sexto día de búsqueda, constituyó una novedad en la investigación iniciada tras la desaparición del transportista entrerriano.

Personal de Criminalística y la Fiscalía quedaron a cargo de las pericias y los procedimientos judiciales correspondientes, según informó Diario Río Negro.

Los investigadores trabajan ahora para establecer si el cuerpo encontrado en inmediaciones del Puente Amarillo corresponde a Javier Luis Tomás Ríos. Se aguarda la confirmación oficial de las autoridades judiciales.