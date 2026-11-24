Colón registró 18.000 pernoctes y un movimiento económico estimado en $2.060 millones durante el fin de semana largo, que finalizó este lunes. La ciudad entrerriana recibió visitantes provenientes principalmente del Gran Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distintos puntos de Entre Ríos.

De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Turismo municipal, la ocupación promedio alcanzó el 50%, mientras que alrededor de 4.500 excursionistas visitaron la localidad durante las jornadas.

Las actividades termales, recreativas, culturales y gastronómicas formaron parte de la programación destinada a turistas y residentes. Además, el destino contó con la presencia de medios nacionales y creadores de contenido, como parte de las acciones promocionales de cara a la temporada de verano.

Las propuestas turísticas durante el fin de semana largo

Si bien las playas todavía no se encuentran habilitadas para el uso recreativo estival, distintos sectores de la zona costera, entre ellos playa Inkier, fueron utilizados para paseos y actividades al aire libre, con presencia de personal de vigilancia.

El Complejo Termal amplió su oferta con actividades diurnas y nocturnas, mientras que las visitas guiadas y las teatralizaciones históricas permitieron conocer el patrimonio cultural de la ciudad. También hubo actividades artísticas en la Casa del Bicentenario y espectáculos musicales en la Feria del Parque, que reunió a artesanos, productores y manualistas.

Otro de los espacios que concentró actividades fue la renovada calle 12 de Abril. Pese a continuar en obra y permanecer cerrada al tránsito vehicular, fue escenario de intervenciones culturales a cielo abierto que acompañaron el movimiento comercial y gastronómico del centro.

La ocupación turística de los últimos fines de semana largos

Según el balance municipal, Colón alcanzó una ocupación del 70% durante el fin de semana largo de octubre, del 60% en el correspondiente a la visita del papa León XIV a Paysandú y del 50% durante este último período. De esta manera, el promedio de ocupación de las tres fechas fue del 60%.

De cara al próximo fin de semana largo del 8 de diciembre, el Municipio mantiene una estrategia de promoción destinada a fortalecer la demanda turística y anticipar la temporada de verano. Las acciones contemplan campañas de comunicación y comercialización en distintos mercados, en un contexto de incertidumbre por las condiciones económicas y meteorológicas.

A estas iniciativas se sumaron nuevas experiencias turísticas, como las Noches Termales, las actividades recreativas en el Parque Nacional El Palmar, los paseos náuticos y las propuestas culturales, musicales y teatrales.

Colón tuvo presencia en medios nacionales

Durante el fin de semana largo, las señales televisivas TN, C5N y Crónica TV realizaron coberturas y entrevistas desde Colón, principalmente en la zona costera y playa Inkier. También se concretó una entrevista con el portal Infobae.

La estrategia de promoción incluyó campañas digitales en Google, YouTube, Facebook e Instagram, además de la participación de creadores de contenido que recorrieron y difundieron diferentes atractivos turísticos de la localidad.

Entre las actividades se destacó la presencia de Rodrigo Cascón, quien realizó una producción gastronómica para el programa Cocineros de América desde el Complejo Termal, que será emitida próximamente.

Las acciones de promoción turística

Las creadoras de contenido Soy Lore Iglesias y Vale con Bigote participaron de las Noches Termales, mientras que Pinta Argentina desarrolla una intervención artística en el edificio ubicado en Gaillard y Peyret, con una obra inspirada en el Parque Nacional El Palmar.

La promoción del destino también incluyó la participación en la Feria de Colectividades de Rosario, La Noche de las Casas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Sonidos y Sabores del Mundo, en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba.

Para las próximas semanas se prevén nuevas entrevistas y visitas de medios nacionales destinadas a mostrar la situación del río Uruguay, las condiciones de los atractivos turísticos y las obras de puesta en valor de espacios emblemáticos, como la zona de Peyret y calle 12 de Abril.

La Fiesta Nacional de la Artesanía y las expectativas para el verano

En el marco de las actividades promocionales, durante el fin de semana también se presentó la grilla artística completa de la 41ª Fiesta Nacional de la Artesanía, que se desarrollará del 4 al 8 de febrero de 2027.

La programación contará con las actuaciones de Diego Torres, Soledad, Luciano Pereyra, El Plan de la Mariposa, Ráfaga, Los Auténticos Decadentes, Damas Gratis, Los Nocheros y Lucas Sugo, entre otros artistas.

El festival será uno de los principales acontecimientos culturales de la próxima temporada de verano en Colón, cuya oferta turística también incluirá actividades termales, gastronómicas, náuticas y recreativas.