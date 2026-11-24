El Gobierno nacional reglamentó el régimen de descuentos por recibo a estatales, que permite deducir cuotas de préstamos, consumos y cuotas sociales de los salarios de empleados públicos nacionales. La medida mantiene el límite del 30% de la remuneración normal, regular, habitual y permanente del trabajador.

La Resolución 54/2026 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública fue publicada este martes 24 de noviembre en el Boletín Oficial y comenzó a regir desde su publicación. Implementa el sistema creado por el Decreto 352/2026.

La norma establece los procedimientos de inscripción y baja de entidades, las condiciones para efectuar las deducciones y un modelo de certificación de haberes. Además, deroga la Resolución 52/2012, que regulaba el esquema anterior.

Qué conceptos quedan fuera del tope del 30%

Para determinar el límite de los descuentos por recibo a estatales, no se computan el aguinaldo, las asignaciones familiares, las horas extra, los pagos únicos ni los retroactivos. Tampoco integran ese cálculo los descuentos legales ni los embargos judiciales.

La afiliación a un único gremio, círculo o mutual profesional queda exceptuada del límite. El régimen alcanza a los empleados públicos nacionales comprendidos en el sistema.

Pueden solicitar un código de descuento mutuales, cooperativas, obras sociales, entidades oficiales y sindicatos con personería gremial. Para bancos y entidades financieras, el Estado verificará de oficio que cuenten con autorización del Banco Central.

Cómo deberán registrarse las entidades

La inscripción se realizará mediante el Sistema de Registro de Entidades, disponible en la web del ministerio. Cada organización deberá detallar sus prestaciones y presentar estatuto, certificado de vigencia, actas de autoridades y documentación de su representante.

Si falta documentación, tendrá diez días hábiles para completarla. Las entidades inscriptas en el registro anterior pasarán automáticamente al nuevo, aunque deberán ingresar al sistema para generar sus credenciales de acceso.

Una vez firmado el contrato con el trabajador, la entidad enviará una copia y el pedido de descuento al servicio administrativo financiero correspondiente. Esa oficina deberá verificar la inscripción y el cumplimiento del tope antes de incorporar la deducción a la liquidación siguiente.

Qué pasa con las bajas y las cancelaciones anticipadas

Si se detectan inconvenientes en la solicitud, el organismo tendrá diez días hábiles para comunicarlos al agente y a la entidad. El procedimiento busca comprobar las condiciones exigidas antes de aplicar los descuentos por recibo a estatales.

Cuando una entidad pierde la autorización para funcionar, las deducciones se interrumpen desde la liquidación siguiente, incluso para operaciones ya contratadas. Si la baja responde a un incumplimiento del decreto o a una solicitud de la propia entidad, los créditos en curso continúan cobrándose.

En caso de cancelación anticipada de un préstamo, la entidad deberá informar la novedad dentro de cinco días hábiles para que cesen las deducciones. Si la deuda se cede a un tercero sin código propio, el cobro seguirá canalizado por el acreedor original, responsable de transferir los fondos.