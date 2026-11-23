Entrenuts nació en Colón con tres jóvenes, un crédito y una pequeña fábrica de pasta de maní. Seis años después, tiene más de 100 empleados, comercializa sus productos en 10 países y apuesta por un nuevo snack proteico. Su fundador, Emanuel Fellay, contó cómo logró expandirse.
La pyme entrerriana Entrenuts pasó de emprender en plena cuarentena a exportar sus productos a 10 países, con una fábrica que procesa dos toneladas de maní por hora, más de 100 empleados y un catálogo que supera los 30 alimentos.
La empresa, fundada por tres jóvenes de Colón en marzo de 2020, ahora busca ampliar su presencia en el mercado de la alimentación saludable con un nuevo snack salado que aporta 15 gramos de proteína por porción.
La historia comenzó el 20 de marzo de 2020, cuando Emanuel Fellay y sus dos socios instalaron su primera máquina para fabricar pasta de maní en un pequeño galpón. Horas después, Argentina ingresó en cuarentena por la pandemia de coronavirus, una circunstancia que marcó el inicio de un emprendimiento que todavía no tenía clientes consolidados ni experiencia industrial.
“El viernes 20 a la mañana instalamos la máquina, empezamos a jugar, a probar la máquina, cómo era, cómo salía y de un momento para otro sonaba el teléfono”, recordó Fellay, actual CEO de Entrenuts, durante una entrevista con Jairo Straccia en Sello Argento, el programa de streaming de El Cronista.
Una tesis universitaria y un crédito para comenzar
La idea había surgido cuando Gabriel, uno de los fundadores, comenzó a consumir pasta de maní mientras practicaba CrossFit. Como no encontraba el producto en las dietéticas de Colón, decidió elaborarlo artesanalmente en su casa.
Sus primeros intentos terminaron con dos procesadoras familiares dañadas, una de su madre y otra de su abuela. Sin embargo, aquella experiencia despertó el interés de los tres amigos, que comenzaron a investigar si existía una oportunidad comercial.
Sin experiencia en la industria alimentaria, pero con formación vinculada a las ciencias económicas, encontraron una tesis universitaria colombiana de 135 páginas sobre producción de pasta de maní. El documento les permitió estudiar procesos industriales, competidores y posibilidades de comercialización.
De un galpón de 50 metros cuadrados a una fábrica
Los emprendedores participaron de un concurso del Banco Nación y consiguieron un crédito de 748.600 pesos, que destinaron a adquirir parte del equipamiento necesario para comenzar.
Alquilaron un espacio de aproximadamente 50 metros cuadrados y utilizaron elementos básicos, como una manga pastelera para llenar los frascos y una mesa de acero inoxidable prestada por la familia.
“Fue un piletazo, fue un poco de inconsciencia, pero también de confianza en el proyecto y en la idea que teníamos”, reconoció Fellay.
Los primeros pedidos llegaban por WhatsApp, Facebook e Instagram. Los socios fabricaban entre 20 y 30 frascos diarios y se encargaban personalmente de distribuirlos en Colón.
El crecimiento que superó las expectativas
El punto de equilibrio inicial estaba calculado entre 700 y 800 frascos. Sin embargo, durante los primeros tres o cuatro meses, las ventas alcanzaron entre 8.000 y 10.000 unidades. “Había una demanda insatisfecha, eso era una realidad”, explicó el empresario al recordar aquellos primeros resultados.
La primera compra de materia prima había sido de apenas 600 kilos de maní. Actualmente, la planta tiene capacidad para procesar dos toneladas por hora, una transformación que permitió ampliar la producción y desarrollar nuevos mercados.
En 2022, Entrenuts concretó su primera exportación. Desde entonces, la compañía extendió sus operaciones internacionales y actualmente comercializa productos en diez países.
El cambio en los hábitos de alimentación
Fellay vinculó parte del crecimiento con una transformación en las preferencias de los consumidores argentinos, especialmente después de la pandemia. Según sus estimaciones, cuando comenzaron a producir, el consumo anual de pasta de maní rondaba los 20 gramos por habitante. Actualmente, esa cifra se ubicaría entre 200 y 250 gramos.
El producto también comenzó a incorporarse a preparaciones cotidianas, como tostadas, frutas, yogures, granolas, alfajores y tortas.
En paralelo, el empresario observó un mayor interés por conocer los ingredientes, interpretar las tablas nutricionales y prestar atención a los sellos de advertencia de los alimentos.
Llevar productos saludables a más consumidores
La empresa amplió su catálogo hasta superar los 30 productos, organizados en tres categorías: Core, Protein y Premium. La estrategia comercial apunta a lo que Fellay definió como “democratizar lo saludable”, mediante alternativas que puedan reemplazar alimentos tradicionales sin resignar sabor ni accesibilidad.
“Queremos que lo que consume el argentino en el día a día lo pueda consumir, o sea, cambiar un producto que consume todos los días por el mismo producto pero saludable”, señaló.
El empresario explicó que uno de los desafíos consiste en superar la percepción de que comer saludable implica consumir productos costosos o difíciles de conseguir. Por eso, Entrenuts busca ampliar su presencia más allá de las dietéticas y llegar a kioscos, almacenes, supermercados y estaciones de servicio.
La nueva apuesta: un snack salado con 15 gramos de proteína
El próximo paso de la compañía está vinculado con un producto destinado a competir dentro del mercado de snacks salados.
“Es un chizito proteico”, describió Fellay durante la entrevista.
Según detalló, cada porción de 50 gramos aporta 15 gramos de proteína y contiene menos de 150 calorías. Además, aseguró que fue desarrollada sin excesos de sodio, grasas ni calorías.
La propuesta busca ofrecer una alternativa para situaciones habituales de consumo, como reuniones familiares, cumpleaños o picadas, donde predominan los snacks tradicionales. “Yo puedo decir: este es un chizito saludable. Saludable, 100%”, sostuvo el fundador.
El lanzamiento forma parte de una estrategia para incorporar productos con mayor contenido proteico a diferentes momentos de la alimentación diaria.
Más de 100 empleados y una apuesta por producir desde Colón
El crecimiento también tuvo impacto en el empleo local. Actualmente, Entrenuts cuenta con más de 100 trabajadores y, junto con otra empresa dedicada a la distribución, genera alrededor de 150 puestos laborales.
Fellay contó que los socios evaluaron oportunidades para trasladarse a otras ciudades, pero decidieron mantener sus operaciones en Colón, donde nació el emprendimiento.
“Yo creo que el interior productivo del país es algo que todavía no está explotado, tiene mucho potencial”, afirmó.
El empresario consideró que el desarrollo industrial fuera de los grandes centros urbanos puede generar oportunidades laborales para jóvenes que estudian en otras ciudades y desean regresar a sus lugares de origen.
A seis años de aquella primera máquina instalada horas antes del aislamiento obligatorio, la empresa pasó de fabricar pasta de maní artesanalmente a desarrollar una producción industrial diversificada, con presencia internacional.
Para Fellay, el recorrido estuvo marcado por tres conceptos que resumieron su experiencia emprendedora: “resiliencia, convicción y pasión”.