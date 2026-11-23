Una fábrica del sector de calzado dejará de producir en Argentina el próximo lunes 30 de noviembre y concentrará su actividad industrial en Brasil. Se trata de Arluchi, instalada en el Parque Industrial de Chivilcoy, que continuará en el país con la comercialización de productos importados.

La empresa fabrica suelas bajo la marca IDS Suelas y pertenece al Grupo Ruiz. Comenzó a operar en la localidad bonaerense en 2011 y llegó a contar con unos 80 trabajadores en 2023.

Según informó la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), la dotación se redujo progresivamente hasta alrededor de 25 empleados. Con el cese de la fabricación, quedarían solamente tres personas destinadas a tareas comerciales.

Qué pasará con los trabajadores de la planta

De acuerdo con la información sindical, cerca de 20 trabajadores perderían sus empleos en esta última etapa. El gremio negocia las condiciones de las indemnizaciones ante el cierre de la actividad industrial.

La reducción del personal estuvo acompañada por una fuerte pérdida de clientes. Según UTICRA, la firma pasó de abastecer a unas 200 empresas a mantener apenas 15, una disminución superior al 90%.

El sindicato vinculó la situación de esta fábrica del sector de calzado con la caída del consumo y de los pedidos. También señaló que cerraron establecimientos que antes compraban sus componentes.

De fabricar en Chivilcoy a importar desde Brasil

El Grupo Ruiz cuenta con operaciones industriales en Brasil y anunció en mayo de 2025 una nueva planta en Campo Bom, en el estado de Rio Grande do Sul. Allí se encuentra parte de la estructura productiva del grupo.

Con el cierre de la planta bonaerense, la compañía concentrará la fabricación en el país vecino. El mercado argentino seguirá siendo abastecido mediante importaciones, con una presencia local enfocada en las ventas.

La decisión afecta a un proveedor de insumos para otras fábricas, por lo que su situación refleja también las dificultades de la cadena productiva. El retroceso alcanza tanto a quienes elaboran calzado terminado como a los fabricantes de sus componentes.

El sector advierte por cierres y menor producción

El caso de esta fábrica del sector de calzado se suma a un escenario que la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y UTICRA describen como crítico. Según ambas entidades, más de 200 unidades productivas cerraron desde fines de 2023 y se perdió el 43% de los puestos registrados durante ese período.

Entre enero y agosto de 2026, la producción nacional cayó un 24,8% interanual. Las proyecciones empresarias anticipan un cierre de año de aproximadamente 60 millones de pares, frente a los 80 millones fabricados en 2025.

“Lo principal es la caída del consumo. Aunque el resto de los factores también influye”, sostuvo el presidente de la CIC, Horacio Moschetto, en declaraciones a Infobae. Empresarios y trabajadores reclaman alivio impositivo, tarifas energéticas segmentadas y medidas para sostener la actividad.