El concurso preventivo de Granja Tres Arroyos avanzó hacia una nueva etapa judicial y la Federación que representa a los trabajadores difundió este sábado 21 de noviembre un informe sobre los procedimientos para reclamar salarios, indemnizaciones y otras deudas laborales. Según los datos declarados por la compañía, existen 3.571 acreedores laborales, con créditos que ascienden a $11.551.776.220.

La actualización también comprendió la situación de WADE, AVEX y Holding Agroindustrial, las otras tres empresas del Grupo GTA que atraviesan procesos concursales. Las causas tramitan ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 21, Secretaría N.º 42.

Uno de los principales avances fue la designación, el pasado 4 de noviembre, del estudio Rufino, Lema & Asociados como sindicatura de los cuatro concursos. Este organismo deberá supervisar los movimientos de fondos, bienes y mercadería, además de controlar los inventarios, la custodia y los seguros de las instalaciones industriales.

Los plazos para reclamar las deudas laborales

El informe estableció que el 31 de mayo de 2027 vencerá el plazo para presentar los pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura. Se trata de una instancia fundamental para quienes reclaman salarios impagos, indemnizaciones u otros conceptos derivados de la relación laboral, detalló La Pirámide.

Posteriormente, el 13 de julio de 2027 deberán presentarse los informes individuales correspondientes a cada crédito, mientras que el informe general tendrá como fecha límite el 8 de septiembre del mismo año.

El cronograma continuará durante 2028. La audiencia informativa fue fijada para el 8 de marzo y el período de exclusividad para que las empresas alcancen un acuerdo con sus acreedores finalizará el 15 de marzo. Desde la Federación solicitaron a los trabajadores que revisen su situación junto con sus abogados y reúnan toda la documentación necesaria, incluidos recibos de sueldo, telegramas, liquidaciones y sentencias judiciales, según cada caso.

Cómo funcionará el pronto pago para los trabajadores

Uno de los aspectos centrales del proceso es el mecanismo de pronto pago de créditos laborales, contemplado en el artículo 16 de la Ley de Concursos y Quiebras. Esta herramienta permite que determinados créditos con privilegio laboral puedan abonarse sin esperar la finalización de la verificación general.

El procedimiento comprende conceptos como salarios adeudados, aguinaldos, vacaciones e indemnizaciones. Según lo dispuesto judicialmente, la sindicatura deberá presentar dentro de los diez días previstos una nómina de trabajadores alcanzados, con sus nombres, montos reclamados, conceptos adeudados y motivos de desvinculación.

Una vez presentada esa información, las empresas dispondrán de cinco días para formular objeciones e indicar cómo efectuarán los pagos. En caso de que los fondos disponibles resulten insuficientes, los importes deberán distribuirse proporcionalmente entre los beneficiarios. Además, las compañías deberán comunicar dentro de los 30 días a los trabajadores que estén en condiciones de cobrar. A los 60 días tendrán que informar al juzgado quiénes recibieron los pagos y cuáles fueron los créditos pendientes. Para cancelar los saldos restantes, se estableció que deberán destinar mensualmente al menos el 3% de sus ingresos, conforme al mecanismo judicial dispuesto.

Más de $11.551 millones en créditos laborales declarados

El informe precisó que Granja Tres Arroyos declaró 3.571 acreedores laborales por un total de $11.551.776.220. Sin embargo, desde la representación sindical aclararon que esas cifras deberán ser verificadas por la sindicatura y contrastadas con la documentación de los trabajadores.

La Federación también recordó que durante agosto la compañía realizó despidos invocando el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, sin abonar las indemnizaciones correspondientes, según señaló la organización.

En ese contexto, remarcaron que los importes incluidos en los mecanismos de pronto pago tienen carácter provisional y deberán ser revisados para determinar las sumas efectivamente adeudadas.

Buscan incorporar a los trabajadores al control del concurso

La Federación informó que trabaja para incorporar un representante de los empleados al Comité de Control del concurso preventivo. Este organismo participa en el seguimiento de las principales decisiones y puede requerir información sobre la situación de las empresas.

Paralelamente, se inició un relevamiento individual para identificar a los trabajadores que continúan en actividad, aquellos que fueron despedidos o suspendidos y los períodos salariales que permanecen impagos.

La asesoría legal sindical también solicitará una reunión con la sindicatura para presentar la información reunida en las distintas plantas industriales. El objetivo será que la nómina de pronto pago contemple las situaciones reales y no únicamente los datos aportados por las compañías.

Advierten que podrían no llegar notificaciones personales

Otro aspecto destacado fue el pedido de las empresas para evitar el envío de cartas certificadas individuales a los acreedores. Según argumentaron, el procedimiento representaría un costo superior a los $210 millones. Ante esa presentación, el juez suspendió provisoriamente la obligación y otorgó cinco días a la sindicatura para que emitiera su opinión.

Por ese motivo, la Federación advirtió que numerosos trabajadores podrían no recibir una notificación personal sobre el proceso judicial. En consecuencia, recomendó consultar los canales oficiales del sindicato, los edictos judiciales y mantener contacto con los abogados particulares.

Finalmente, la organización difundió un audio elaborado mediante inteligencia artificial para explicar los alcances del concurso y facilitar el acceso a la información. La Federación insistió en la importancia de conservar la documentación laboral, controlar los montos reclamados y respetar los vencimientos judiciales, para evitar que los trabajadores queden fuera de los procedimientos destinados al reconocimiento y cobro de sus créditos.