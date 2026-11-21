La 53ª Peregrinación a la Virgen del Valle está prevista para esta medianoche en Gualeguaychú, entre el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre. La caminata partirá desde la parroquia Santa Teresita bajo el lema “Con María, peregrinamos por una Iglesia sinodal”.

Antes de la salida habrá un momento de preparación espiritual para quienes lleguen con anticipación. La propuesta incluirá canciones en vivo del grupo de música católica Sinodal.

La organización también invitó a colaborar con un alimento no perecedero. Las donaciones serán destinadas a Cáritas de la parroquia Santa Teresita.

Qué pasará con la peregrinación si llueve

Ante la posibilidad de precipitaciones durante la noche y la madrugada, los organizadores establecieron una fecha alternativa. Si las condiciones impiden realizar la caminata, se trasladará a las 00 del lunes 23, es decir, a la medianoche del domingo.

La decisión fue acordada durante una reunión con autoridades policiales. La reprogramación dependerá de la evolución del tiempo y no implica que la actividad ya esté suspendida.

Si se modifica la salida, el aviso se difundirá por las redes sociales de la peregrinación, los medios de comunicación y las comunidades parroquiales de Gualeguaychú. Por eso, quienes participen deberán estar atentos a esas comunicaciones antes de acercarse.

Dónde habrá asistencia y a qué hora será la misa

En la capilla del Padre Pío, la comunidad de Santa Rosa y San Ramón recibirá a los caminantes con mate cocido, café y una colación. En ese punto también habrá baños disponibles.

Al llegar a la capilla de Nuestra Señora del Valle, los peregrinos contarán con mate cocido ofrecido por el Ejército. La única celebración eucarística está programada para las 6.30 en ese lugar.

La peregrinación a la Virgen del Valle tendrá acompañamiento del Hospital Centenario y del Sanatorio Luis Jeannot Sueyro. También colaborarán Vialidad Provincial, la Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad.

Colectivos para regresar y recomendaciones

Quienes no tengan movilidad propia podrán utilizar los colectivos previstos para el regreso. Según lo informado por la organización, el pasaje costará $10.000.

Para caminar recomiendan ropa cómoda, zapatillas ya amoldadas y medias de algodón. También aconsejan evitar bolsos pesados y aprovechar las paradas para descansar los pies.

Mantener una buena hidratación durante todo el trayecto es otra de las recomendaciones para participar. La convocatoria reunirá nuevamente a los fieles de Gualeguaychú en torno a la Virgen del Valle, con el horario de salida sujeto a las condiciones meteorológicas.