Elegir un protector solar requiere prestar atención a la protección que ofrece y a las características de cada piel. Una fórmula cómoda facilita su uso cotidiano, pero también es necesario aplicarla correctamente para reducir el daño de la radiación ultravioleta.

La Academia Estadounidense de Dermatología recomienda productos de amplio espectro, resistentes al agua y con un factor de protección solar —FPS— de al menos 30. La indicación “amplio espectro” identifica la cobertura frente a los rayos UVA y UVB.

El número del FPS no debe interpretarse como una autorización para permanecer más tiempo al sol. Ningún producto ofrece protección total, por lo que su uso debe complementarse con sombra, ropa adecuada, sombrero y anteojos.

Qué protector solar elegir para piel grasa o seca

Para las pieles grasas o con tendencia al acné, pueden resultar más cómodos los geles, fluidos y productos de toque seco. Conviene buscar la indicación “no comedogénico”, que señala una formulación pensada para reducir la posibilidad de obstruir los poros, aunque no garantiza que nunca aparezcan brotes.

En las pieles secas, las cremas y lociones con componentes hidratantes pueden ayudar a evitar la sensación de tirantez. La elección debe combinar una protección adecuada con una textura que resulte agradable y permita aplicar suficiente cantidad.

El precio o la densidad de la crema no determinan por sí solos su eficacia. Lo importante es que el protector solar cumpla las condiciones de protección y se utilice de acuerdo con las instrucciones del envase.

Qué considerar en pieles sensibles y niños

Las personas que sienten ardor o irritación pueden probar fórmulas con óxido de zinc o dióxido de titanio. Estos filtros minerales suelen ser una alternativa para pieles sensibles, aunque ningún producto está completamente libre de provocar reacciones.

En menores de seis meses, la prioridad es evitar la exposición directa y proteger con sombra y ropa; el uso de estos productos debe consultarse con el pediatra. Para niños mayores, se deben elegir fórmulas apropiadas para su edad y seguir las indicaciones de aplicación.

Si aparecen irritación persistente, picazón o lesiones después de aplicarlo, corresponde suspender ese producto y consultar. La orientación dermatológica también permite ajustar la elección cuando existen enfermedades de la piel o antecedentes de alergias.

Cuánto aplicar y cuándo renovar la protección

El protector solar debe cubrir de manera generosa y uniforme toda la piel expuesta. Orejas, cuello, empeines y otras zonas que suelen olvidarse también necesitan protección.

Durante las actividades al aire libre, debe reaplicarse aproximadamente cada dos horas y después de nadar, transpirar o secarse con una toalla, siguiendo el envase. La resistencia al agua no significa que el producto permanezca intacto durante toda la jornada.

La constancia y los cuidados complementarios son fundamentales incluso en días nublados. Elegir una textura adecuada ayuda a sostener el hábito, pero ninguna fórmula reemplaza la reducción de la exposición solar.