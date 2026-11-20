La alerta por tormentas en Entre Ríos fue renovada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este sábado 21 de noviembre, en el marco de un fin de semana largo marcado por condiciones de inestabilidad en buena parte del país. El organismo anticipó que los fenómenos podrían alcanzar intensidad fuerte o localmente severa durante la noche, con precipitaciones abundantes en cortos períodos.

De acuerdo con el informe oficial, la alerta amarilla abarcará 12 departamentos entrerrianos: Paraná, La Paz, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Islas y Tala. En estas zonas se prevé el desarrollo de tormentas que podrían provocar complicaciones puntuales debido a la intensidad de las lluvias y del viento.

“El área será afectada por tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas”, informó el SMN. Además, precisó que los valores de precipitación acumulada oscilarían entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

Cuándo llegarán las tormentas a Entre Ríos

Según las previsiones meteorológicas, el sábado 21 se caracterizará por un progresivo avance de la inestabilidad desde el oeste hacia el este del territorio nacional. Durante la tarde comenzarán a desarrollarse nuevas áreas de lluvias y tormentas, mientras que los fenómenos más significativos podrían registrarse hacia el comienzo de la noche.

El sistema afectará principalmente a sectores de la provincia de Buenos Aires, el centro y sur de Santa Fe y buena parte de Entre Ríos. En territorio entrerriano, el período de mayor atención estará concentrado durante la noche del sábado, cuando estará vigente la advertencia meteorológica.

Las tormentas podrían presentarse con abundante actividad eléctrica, chaparrones intensos y ráfagas de viento capaces de ocasionar inconvenientes. Tampoco se descarta la caída ocasional de granizo, especialmente en aquellos sectores donde las tormentas alcancen mayor desarrollo.

Un fin de semana largo con tormentas en varias provincias

El escenario de inestabilidad no estará limitado a Entre Ríos. Las proyecciones meteorológicas anticipan que durante los tres días del fin de semana largo podrían regenerarse tormentas fuertes sobre distintas regiones del país, con condiciones favorables para nuevos episodios de precipitaciones intensas.

Entre las zonas que podrían resultar afectadas se encuentran Cuyo, San Luis, el norte de la Patagonia, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y provincias del norte argentino. La persistencia de la inestabilidad obligará a prestar atención a las actualizaciones de las advertencias oficiales.

Uno de los sectores que genera mayor preocupación es el norte del Nordeste Argentino (NEA), donde los acumulados de precipitaciones podrían superar los 100 milímetros. Esta situación podría provocar anegamientos temporarios y complicaciones en áreas vulnerables, especialmente si las lluvias se concentran en períodos breves.

Preocupación por las lluvias y la creciente del río Paraná

En Entre Ríos, las nuevas tormentas se producirán en un contexto particular debido a la creciente del río Paraná, que ya ocasionó inconvenientes en diferentes localidades ribereñas y obligó a implementar medidas preventivas y de asistencia para familias afectadas.

La posibilidad de nuevas precipitaciones intensas genera especial atención en sectores costeros del centro y sur del Litoral, donde el avance del agua ya comprometió viviendas, accesos y espacios públicos. En algunas zonas, las familias debieron abandonar sus hogares, mientras que otras permanecen bajo seguimiento ante la evolución del río.

Aunque las lluvias previstas no implican necesariamente un incremento inmediato del nivel del Paraná, podrían agravar los anegamientos locales y dificultar las tareas de asistencia en barrios afectados por la creciente. Por este motivo, resulta fundamental seguir la evolución de las condiciones meteorológicas y las comunicaciones de las autoridades.