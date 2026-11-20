Un accidente por descarga eléctrica en Paraná motivó la intervención de Bomberos Voluntarios, luego de que un hombre presuntamente recibiera una descarga de electricidad y cayera desde una altura aproximada de tres metros. El episodio ocurrió en la intersección de las calles Dorrego y Laurencena, en la capital entrerriana.

De acuerdo con la información difundida por Bomberos Voluntarios de Paraná, el hecho fue reportado como una emergencia que involucraba dos situaciones de riesgo: el posible contacto con electricidad y la posterior caída desde una altura considerable.

Según el reporte, la víctima habría recibido una descarga eléctrica que provocó su caída. Sin embargo, hasta el momento no se precisaron las circunstancias en las que ocurrió el accidente ni qué actividad estaba realizando el hombre cuando se produjo el episodio.

(Bomberos Voluntarios de Paraná)

Intervención de Bomberos Voluntarios de Paraná

Ante el aviso de emergencia, personal de Bomberos Voluntarios de Paraná intervino en la zona de Dorrego y Laurencena, donde se había reportado el accidente.

En este tipo de situaciones, la gravedad de las lesiones puede depender de diferentes factores, entre ellos la intensidad de la descarga, el tiempo de exposición y las características de la caída.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre el estado de salud del hombre ni se precisó si fue necesario trasladarlo a un centro asistencial. Tampoco trascendieron detalles sobre su identidad, edad o las circunstancias que habrían provocado el contacto con la electricidad.