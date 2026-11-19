Dos delincuentes con los rostros cubiertos y armados con un revólver y un arma casera sorprendieron a los jóvenes mientras estaban dentro de un automóvil. El muchacho forcejeó con uno de los asaltantes para defender a su novia y sufrió un corte que no revistió gravedad.
Una pareja de 21 años fue víctima de un violento asalto durante la madrugada de este jueves en el Parque de la Ciudad de Concepción del Uruguay. Dos delincuentes armados los abordaron mientras permanecían dentro de un automóvil y les exigieron sus pertenencias, publicó 03442.
El episodio ocurrió alrededor de la 1, cuando los sujetos, que tenían sus rostros cubiertos, sorprendieron a los jóvenes. Según trascendió, uno de ellos llevaba un revólver de grueso calibre, mientras que el otro portaba una faca.
Un forcejeo terminó con un joven herido
En medio del asalto, el muchacho intentó defender a su novia y se enfrentó cuerpo a cuerpo con el delincuente que tenía el arma blanca. Durante el forcejeo recibió un corte, aunque la herida no revistió gravedad.
Los asaltantes lograron sustraer distintas pertenencias y escaparon del lugar. De acuerdo con la información difundida, la mujer no sufrió lesiones físicas.
Tras el hecho, se radicó una denuncia ante la Fiscalía en turno. En la investigación intervienen efectivos de la División Investigaciones y de la División Criminalística de la Jefatura Departamental Uruguay, que realizan pericias y relevamientos para identificar a los responsables.