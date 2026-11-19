Un joven tuvo lesiones leves tras un asalto en el Parque de la Ciudad

Una pareja de 21 años fue víctima de un violento asalto durante la madrugada de este jueves en el Parque de la Ciudad de Concepción del Uruguay. Dos delincuentes armados los abordaron mientras permanecían dentro de un automóvil y les exigieron sus pertenencias, publicó 03442.

El episodio ocurrió alrededor de la 1, cuando los sujetos, que tenían sus rostros cubiertos, sorprendieron a los jóvenes. Según trascendió, uno de ellos llevaba un revólver de grueso calibre, mientras que el otro portaba una faca.

Un forcejeo terminó con un joven herido

En medio del asalto, el muchacho intentó defender a su novia y se enfrentó cuerpo a cuerpo con el delincuente que tenía el arma blanca. Durante el forcejeo recibió un corte, aunque la herida no revistió gravedad.

El Parque de la Ciudad

Los asaltantes lograron sustraer distintas pertenencias y escaparon del lugar. De acuerdo con la información difundida, la mujer no sufrió lesiones físicas.

Tras el hecho, se radicó una denuncia ante la Fiscalía en turno. En la investigación intervienen efectivos de la División Investigaciones y de la División Criminalística de la Jefatura Departamental Uruguay, que realizan pericias y relevamientos para identificar a los responsables.