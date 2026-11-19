La muerte de una niña en Concordia motivó que el hospital Delicia Concepción Masvernat iniciara una revisión de las actuaciones médicas y administrativas relacionadas con la atención de la paciente de ocho años. La decisión fue comunicada oficialmente este jueves, luego de que un familiar cuestionara públicamente la asistencia recibida y vinculara el fallecimiento con una presunta agresión escolar.

La menor, identificada por sus iniciales O.A., falleció en el establecimiento sanitario después de atravesar un cuadro de salud que se agravó durante varios días. El caso generó conmoción y planteó interrogantes sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

Ante las versiones difundidas, la Dirección del hospital emitió un comunicado para informar las medidas adoptadas y explicar las restricciones legales que impiden divulgar información sobre la paciente.

El hospital Masvernat inició una revisión de la atención médica

En el documento oficial, las autoridades sanitarias explicaron que la decisión se enmarca en los procedimientos institucionales destinados a evaluar la calidad de la asistencia. “Como parte de nuestros protocolos habituales de calidad y transparencia, las autoridades hospitalarias han iniciado una revisión exhaustiva de las actuaciones médicas y administrativas vinculadas al proceso de atención”, señalaron.

La evaluación abarcará las distintas etapas de la asistencia brindada a la niña, desde las primeras intervenciones hasta los procedimientos posteriores.

El hospital precisó que el análisis incluye “las evaluaciones realizadas, los estudios indicados, las decisiones adoptadas y los procedimientos asistenciales implementados en sus distintas instancias”.

El objetivo de la revisión y la confidencialidad

La institución también se refirió a las responsabilidades que debe cumplir frente a los organismos correspondientes y los familiares de la paciente. “El objetivo es esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y garantizar que toda la información correspondiente esté a disposición de la familia y de las autoridades competentes”, indicó el comunicado.

Respecto de los cuestionamientos públicos, la Dirección explicó que debe respetar las disposiciones legales relacionadas con los derechos de los pacientes. “El hospital se encuentra legal y éticamente impedido de divulgar detalles sobre la atención brindada, diagnósticos o evolución clínica”, manifestó.

Además, recordó que las leyes nacionales 26.529 y 26.061 establecen la confidencialidad de las historias clínicas y la protección de la intimidad de niños, niñas y adolescentes.

La presunta agresión escolar y la intervención policial

El fallecimiento también quedó relacionado públicamente con un posible episodio ocurrido en la escuela Lavardén, a la que asistía la menor.

Un familiar sostuvo mediante publicaciones en redes sociales que la niña habría recibido golpes de una compañera.

Sin embargo, no existe información oficial que permita establecer una relación causal entre ese presunto episodio y el fallecimiento.

El jefe departamental de Policía, José María Rosatelli, confirmó a Elonce que la directora de la institución educativa realizó una exposición policial tras conocer la situación. Aclaró que hasta este miércoles no se habían presentado denuncias formales de la familia.

El mensaje del hospital a los familiares

La Dirección del Masvernat también expresó su acompañamiento a los allegados de la niña. “En este momento de inmenso dolor, enviamos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro acompañamiento a su familia y seres queridos”, manifestó.

Finalmente, las autoridades solicitaron a la comunidad y a los medios “actuar con la mayor sensibilidad, prudencia y respeto hacia el duelo que atraviesa la familia”.