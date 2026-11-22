La reestructuración de Canva afectará a 1.271 empleados, equivalentes al 22% de su plantilla, en medio de una desaceleración del crecimiento y un debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo tecnológico. La compañía australiana de diseño gráfico anunció los cambios el 4 de noviembre y aseguró que no utilizará IA para reemplazar las tareas de quienes abandonen la empresa.

La cifra incluye despidos, modificaciones de funciones y traslados de trabajadores a Sídney. Sin embargo, Canva todavía no precisó cuántas personas perderán efectivamente sus puestos. La decisión fue comunicada por su directora ejecutiva y cofundadora, Melanie Perkins, mediante un correo electrónico dirigido al personal.

Perkins describió la situación como el momento más difícil en los 13 años de historia de la compañía. Según explicó, durante 2026 el crecimiento se desaceleró por primera vez en una década, por lo que consideró necesario avanzar con una transformación más profunda de la organización.

Qué cambios implementará Canva en su estructura

La reorganización contempla la integración de las áreas de producto, crecimiento y plataforma en una única estructura. También busca reducir los puestos altamente especializados y crear funciones más amplias, con equipos concentrados en determinadas sedes.

Sídney se convertirá en el principal centro de trabajo para más equipos de desarrollo de productos. Además, desde enero, la mayoría de los empleados que actualmente trabajan bajo una modalidad híbrida deberá asistir presencialmente a las oficinas entre dos y tres días por semana.

Para quienes finalmente pierdan su empleo, Canva anunció una compensación equivalente a al menos seis meses de salario, junto con doce meses de cobertura médica en los lugares donde ofrece ese beneficio. También podrán conservar sus computadoras portátiles y solicitar becas de 10.000 dólares para iniciar emprendimientos, con plazo de inscripción hasta el 14 de diciembre.

La inteligencia artificial, en el centro de la polémica

Aunque la comunicación de Perkins mencionó las transformaciones tecnológicas que modifican las necesidades de los usuarios, no hizo referencia explícita a la inteligencia artificial. Sin embargo, el tema comenzó a generar interrogantes sobre las verdaderas razones de la reestructuración.

Consultada por la agencia australiana AAP, la empresa aseguró que la IA influye en los productos que desarrolla, pero negó que vaya a reemplazar las funciones de los empleados desvinculados. "Estos cambios buscan preparar a Canva para construir esos productos, no usar IA para hacer el trabajo de las personas que se van", sostuvo un vocero.

El sindicato Professionals Australia cuestionó esa explicación y reclamó mayor transparencia. Su representante del sector tecnológico, Paul Inglis, consideró que las grandes compañías deben informar con claridad cómo influye la inteligencia artificial en sus decisiones laborales. Además, sostuvo que "es difícil entender la magnitud de los despidos si no es por la IA", según explicó Infobae.

Otras empresas tecnológicas también redujeron personal

El debate se produce en un contexto de importantes recortes laborales dentro de la industria tecnológica. Empresas como Atlassian y WiseTech Global reconocieron que la inteligencia artificial tuvo influencia en sus respectivas reorganizaciones.

Según recordó AAP, Atlassian redujo su plantilla en aproximadamente 1.600 trabajadores durante marzo. Por su parte, WiseTech Global anunció inicialmente recortes de hasta 2.000 puestos, aunque posteriormente revisó esa cifra a unos 1.700.

Estas decisiones alimentaron la discusión sobre el futuro del empleo tecnológico, especialmente en áreas donde las herramientas automatizadas pueden modificar los procesos de producción y las funciones tradicionales de los trabajadores.

Menor crecimiento y dudas sobre el futuro de Canva

De acuerdo con TechCrunch, Canva redujo su previsión de crecimiento de ingresos del 30% al 20%, debido al incremento de los costos asociados con sus herramientas de inteligencia artificial. Además, algunos de sus primeros inversores ajustaron su valuación hasta aproximadamente 35.000 millones de dólares.

Adam Barty, director de la consultora Revium, advirtió que "es difícil no ver la IA como una amenaza existencial" para el modelo de negocio de la plataforma. En paralelo, el Daily Mail publicó versiones sobre salidas de empleados anteriores al anuncio oficial.

Canva respondió que los procesos de evaluación de desempeño son independientes de la reestructuración y negó que existan objetivos de despidos vinculados con el rendimiento. La compañía tampoco detalló qué áreas o países concentrarán los mayores recortes, aunque trascendió que algunos equipos de contenido destinados al mercado de India estarían afectados.