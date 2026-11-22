Un allanamiento por narcomenudeo en Federación permitió secuestrar 98 envoltorios de cocaína durante un operativo realizado este domingo 22 de noviembre por la mañana. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Drogas Peligrosas de esa ciudad, con la colaboración de efectivos de la Guardia Especial.

La medida se llevó adelante en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes bajo la Ley Provincial Nº 10.566 de Microtráfico, que regula la intervención de la Justicia provincial en causas vinculadas con el narcomenudeo.

Según informó la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, durante el allanamiento se encontraron 98 envoltorios que contenían cocaína, además de otros elementos considerados de interés para el avance de la investigación.

(PER)

Secuestraron droga, un celular y una motocicleta

Entre los elementos incautados también se encuentran un teléfono celular y una motocicleta, que quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes para las actuaciones correspondientes.

Como resultado del procedimiento, una persona fue identificada y quedó supeditada a la causa. Desde la fuerza policial aclararon que no se registraron detenidos durante el operativo desarrollado en Federación.

El secuestro de los elementos se produjo como parte de las medidas investigativas destinadas a reunir pruebas sobre la presunta actividad de microtráfico. Hasta el momento, no se brindaron precisiones sobre el domicilio allanado ni sobre la identidad de la persona involucrada.

Intervención de la Justicia provincial

La orden de allanamiento fue dispuesta por el Juzgado de Garantías a cargo del juez Sergio Rondoni Caffa, con intervención de la fiscal Josefina Penon, quienes llevan adelante las actuaciones judiciales correspondientes.

El procedimiento contó con la participación de la División Drogas Peligrosas Federación y el apoyo operativo de la Guardia Especial, en el marco de las tareas de investigación relacionadas con la comercialización de drogas a pequeña escala.

La investigación continuará bajo la órbita judicial para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Por el momento, la Policía confirmó el secuestro de los 98 envoltorios de cocaína y los demás elementos, sin que se hayan dispuesto detenciones.