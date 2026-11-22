Un allanamiento por el robo de herramientas en una obra en construcción de Concordia terminó con un joven de 27 años aprehendido, dos motocicletas secuestradas y distintos elementos recuperados. El procedimiento fue realizado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, en el marco de una causa iniciada por un hecho delictivo denunciado días atrás en jurisdicción de Comisaría Décima.

La investigación avanzó mediante el análisis de cámaras de seguridad y otras tareas policiales que permitieron identificar a dos personas presuntamente vinculadas con la sustracción. Entre los sospechosos se encontraba un exempleado de la obra, según se informó desde la Policía.

Con los elementos reunidos, el fiscal Tomás Tscherning solicitó una orden judicial de allanamiento. Durante el procedimiento, los efectivos recuperaron herramientas y encontraron una motocicleta que había sido denunciada como robada durante la madrugada en otro sector de la ciudad.

Recuperaron herramientas y una motocicleta robada

El allanamiento permitió secuestrar dos palas, dos masas, un centímetro, un casco y un teléfono celular, elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.

Además, los uniformados localizaron una motocicleta Motomel Blitz de 110 centímetros cúbicos, sobre la cual pesaba un pedido de secuestro por un robo ocurrido durante la madrugada en jurisdicción de Comisaría Sexta.

El hallazgo permitió vincular el procedimiento con otro hecho delictivo denunciado en Concordia. Tanto las herramientas como el rodado quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

Intentó escapar y chocó a un policía

Mientras se desarrollaba el allanamiento, uno de los hombres señalados en la investigación pasó por las inmediaciones a bordo de otra motocicleta, acompañado por una mujer.

Al advertir la presencia de los efectivos, intentó darse a la fuga, lo que desencadenó una persecución policial que finalizó en inmediaciones de las calles La Pampa y España.

Durante el procedimiento, el motociclista colisionó contra un funcionario policial y le provocó un golpe en una de sus piernas. Posteriormente, los uniformados lograron reducir al sospechoso.

Por disposición de la Fiscalía, se procedió al secuestro de la motocicleta en la que circulaba y a la aprehensión del hombre, de 27 años, por el supuesto delito de receptación sospechosa.

Un vecino entregó otros elementos sustraídos

Después del operativo, un vecino realizó la entrega voluntaria de una bomba de agua y un alargue de aproximadamente 20 metros, objetos que también habían sido denunciados como robados. Estos elementos fueron incorporados a las actuaciones judiciales junto con las herramientas recuperadas durante el allanamiento.

En el procedimiento intervino personal de la División Policía Científica, que realizó las tareas correspondientes para documentar los secuestros y preservar los elementos de interés para la causa.

La investigación continuó bajo las directivas de la Fiscalía, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del robo y determinar la participación de las personas identificadas.