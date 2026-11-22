Tres empresas lácteas manifestaron su interés en producir en las plantas de SanCor mientras avanza el proceso judicial por la quiebra de la histórica cooperativa. Se trata de Milkaut, perteneciente al grupo francés Savencia Fromage & Dairy; Punta del Agua y Failar, que presentaron propuestas ante la Justicia para utilizar instalaciones industriales ubicadas en Santa Fe y Córdoba mediante contratos de elaboración a fasón.

Las iniciativas contemplan distintos volúmenes de producción. Punta del Agua proyectó procesar 420.000 litros de leche por semana, Milkaut ofreció aportar hasta 200 toneladas mensuales de queso semiduro y Failar propuso utilizar aproximadamente 100.000 litros de crema por mes. Los acuerdos permitirían mantener operativas las instalaciones y generar ingresos para SanCor, aunque todavía deben ser aprobados y concretados.

La presentación conjunta, a la que accedió La Nación, se realizó ante el Juzgado Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela, donde se tramita la quiebra de la cooperativa. Las empresas respondieron a una resolución judicial del 6 de noviembre que estableció condiciones para sostener la actividad industrial mientras continúa el proceso de venta de los activos. Aclararon que cada propuesta es independiente y que no existe una asociación comercial entre ellas.

Cómo funcionaría la producción en las plantas de SanCor

El esquema planteado consiste en contratos de elaboración a fasón, mediante los cuales las compañías interesadas aportarían la materia prima y utilizarían las instalaciones de SanCor para fabricar sus productos. A cambio, la cooperativa recibiría una remuneración por el servicio industrial.

En el escrito presentado ante la Justicia, las empresas expresaron que su objetivo era “mantener el nivel de actividad y aptitud operativa de las plantas, generar ingresos operativos para la masa sin requerir inversión de capital propio de la fallida”.

Los contratos tendrían una duración inicial de seis meses, aunque podrían finalizar anticipadamente si alguna de las plantas fuera adjudicada durante el proceso de venta. Las firmas también aclararon que no necesitarían utilizar las marcas de SanCor y que no asumirían las deudas laborales acumuladas por la cooperativa.

Punta del Agua propone procesar 420.000 litros semanales

Punta del Agua presentó la propuesta de mayor volumen de leche, con un procesamiento estimado de 420.000 litros por semana, distribuidos entre establecimientos de Córdoba y Santa Fe.

La empresa prevé destinar 210.000 litros semanales a la planta de Balnearia, en Córdoba, para elaborar queso barra. Otros 210.000 litros serían procesados en Sunchales, Santa Fe, o en Devoto, Córdoba, para producir leche en polvo entera.

También manifestó interés en incorporar la planta de La Carlota, aunque esa posibilidad dependerá de las condiciones de funcionamiento del establecimiento. La compañía aclaró que la iniciativa está “sujeta a la verificación de la viabilidad técnica, económica y operativa de su puesta en funcionamiento”.

Los productos serían comercializados con marcas propias de Punta del Agua. Como contraprestación, ofreció pagar a SanCor el equivalente al valor de 1,45 litros de leche por cada kilogramo de queso barra elaborado y 580 dólares por tonelada de leche en polvo producida.

Los pagos se efectuarían en pesos, mediante depósitos en una cuenta judicial, dentro de los 20 días posteriores a la recepción de las facturas correspondientes.

Failar busca ampliar la elaboración de manteca y quesos

Por su parte, Failar, empresa vinculada con la marca La Tarantela, propuso ampliar la producción que ya realiza mediante acuerdos comerciales con SanCor.

La compañía planteó utilizar la planta de Devoto, en Córdoba, para elaborar manteca, queso crema y crema de leche. Para esas actividades prevé aportar aproximadamente 100.000 litros de crema mensuales, aunque el volumen podría modificarse según las condiciones comerciales.

Además, manifestó interés en incorporar la planta de San Guillermo, en Santa Fe, para producir queso cremoso, port salut y mozzarella. Esta posibilidad dependerá del estado operativo de las instalaciones y de futuros acuerdos sobre precios y cantidades.

En su presentación judicial, Failar señaló que busca “dar continuidad y procurar ampliar la relación comercial que actualmente mantiene con SanCor”, sin modificar los contratos que ya se encuentran vigentes.

A diferencia de Punta del Agua, la compañía propuso remunerar parte del servicio mediante los productos elaborados. En el caso de la crema y el queso crema, SanCor conservaría el 10% de la producción. Para la manteca, recibiría el remanente después de entregar a Failar 0,95 kilogramos por cada kilogramo de materia grasa aportada.

Milkaut quiere utilizar la planta de Gálvez

La tercera propuesta corresponde a Milkaut, empresa del grupo francés Savencia Fromage & Dairy, que manifestó interés en producir en la planta de SanCor ubicada en Gálvez, provincia de Santa Fe.

El proyecto contempla la elaboración de queso en hebras, feteado, trozado y quesos procesados, que se comercializarían bajo las marcas Milkaut e Ilolay.

Para desarrollar esa actividad, la firma ofreció aportar hasta 200 toneladas mensuales de queso semiduro, que serían procesadas en las instalaciones de la cooperativa.

Como pago por el servicio industrial, Milkaut propuso entregar a SanCor el equivalente en pesos al valor de un litro de leche por cada kilogramo de producto elaborado y entregado.

La quiebra de SanCor y la venta de sus activos

Las propuestas llegaron siete meses después de que la Justicia decretara la quiebra de SanCor, en abril de 2026, luego de que la cooperativa reconociera que no podía afrontar sus compromisos financieros.

A partir de esa resolución comenzó un proceso destinado a vender seis plantas industriales y las marcas de la histórica compañía láctea. La oferta base inicial se había establecido en 52,1 millones de dólares, aunque las condiciones del procedimiento atravesaron distintas modificaciones judiciales.

En septiembre, la Cámara de Apelaciones permitió que continuara el proceso de venta, pero ordenó introducir cambios en algunos aspectos de la licitación.

En ese contexto, las iniciativas de Milkaut, Punta del Agua y Failar surgieron como una alternativa para mantener la actividad de las instalaciones mientras se define su futuro. La concreción de los acuerdos dependerá de las decisiones judiciales y de las condiciones técnicas y comerciales de cada establecimiento.