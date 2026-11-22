El accidente ocurrió durante la madrugada del domingo en bulevar Yrigoyen, en Concepción del Uruguay. El conductor aseguró que otro vehículo lo rozó antes de perder el control, impactar contra un árbol y volcar. No sufrió lesiones.
Un automóvil Audi chocó contra un árbol y terminó volcado durante la madrugada de este domingo en Concepción del Uruguay. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 5:15 en bulevar Yrigoyen, a la altura de Ropelato. Según relató el conductor a vecinos del lugar, otro vehículo lo habría rozado y provocado que perdiera el control del rodado.
El automóvil presentaba un raspón de color blanco que podría estar relacionado con el supuesto contacto con otro vehículo. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente la participación de un segundo automóvil en el accidente, publicó La Pirámide.
El hombre viajaba solo al momento del siniestro y fue asistido por personal policial que acudió al lugar. Pese al impacto contra el árbol y al posterior vuelco, se informó que no presentaba lesiones.
En el sector también intervinieron agentes de Tránsito y personal de una ambulancia, que participaron del operativo de asistencia tras el accidente.
Las circunstancias del vuelco permanecen sin esclarecer, ya que las autoridades no brindaron detalles oficiales sobre la mecánica del hecho. La versión de que otro automóvil habría rozado al Audi corresponde únicamente al relato del conductor.