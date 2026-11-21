Dos buques cisterna fueron alcanzados por proyectiles en el estrecho de Ormuz

Dos buques cisterna que navegaban por el estrecho de Ormuz fueron alcanzados por proyectiles de origen desconocido durante este sábado. Los incidentes fueron informados por la entidad británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO), que confirmó que no hubo personas heridas.

Los ataques se produjeron en las inmediaciones de Khasab, en el norte de Omán, en un contexto de creciente tensión entre Irán y Estados Unidos. Hasta el momento, ningún país ni organización se atribuyó la responsabilidad por los impactos.

Cómo fueron los ataques a los buques cisterna

La primera alerta emitida por la UKMTO indicó que un proyectil impactó contra la sala de máquinas de un buque cisterna que navegaba hacia el exterior del estrecho de Ormuz, a unas 17 millas náuticas de Khasab.

El organismo también advirtió que todavía no se había confirmado el posible impacto ambiental del incidente.

Aproximadamente una hora después, se reportó un segundo ataque a unas 11 millas náuticas al norte de la misma localidad. En este caso, otro buque fue alcanzado en la zona de la popa.

Tras los episodios, la entidad británica recomendó a las embarcaciones que transiten con precaución y comuniquen cualquier actividad sospechosa mientras las autoridades desarrollan las investigaciones.

Crece la tensión en el estrecho de Ormuz

Los ataques se produjeron en medio de un escenario de tensión entre Irán y Estados Unidos, con incidentes que afectan la navegación comercial en una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye un paso estratégico para las exportaciones de hidrocarburos de Medio Oriente- Cualquier interrupción en su circulación puede tener consecuencias sobre el comercio internacional y los precios de la energía.

Los nuevos episodios ocurrieron después de que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, manifestara que Teherán busca una salida diplomática que permita evitar una nueva escalada militar con Washington.

Entre las condiciones planteadas por Irán figuran el cese de las hostilidades en Medio Oriente, el levantamiento de las sanciones estadounidenses, el fin del bloqueo naval y el descongelamiento de activos iraníes.

El funcionario sostuvo que una negociación requiere concesiones de ambas partes, aunque advirtió que su país no aceptará entregar diplomáticamente una victoria que, según su postura, Estados Unidos no consiguió durante el conflicto.

La UKMTO mantiene el seguimiento de los incidentes y pidió a las embarcaciones que circulan por la zona mantenerse alerta ante posibles nuevas amenazas. Los ataques todavía no fueron reivindicados y las autoridades continúan investigando las circunstancias de ambos impactos.