Los Pumas perdieron 45-17 ante Francia en París, por la última fecha de la fase regular del Nations Championship 2026. El seleccionado argentino tuvo un comienzo competitivo, pero no logró sostener el rendimiento durante el segundo tiempo y sufrió una contundente derrota en el Stade de France.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi llegó al descanso con una desventaja de apenas cuatro puntos (14-10), luego de un primer período en el que consiguió disputar la posesión y aprovechar algunas oportunidades de ataque. Sin embargo, en el complemento Francia impuso su superioridad y amplió considerablemente la diferencia.

Foto: FRANCK FIFE / AFP

Con este resultado, Argentina finalizó en el cuarto puesto de la conferencia del hemisferio sur y deberá enfrentar a Escocia el próximo domingo 29 de noviembre, desde las 10:10, en el estadio Twickenham de Londres.

Un primer tiempo parejo entre Los Pumas y Francia

El seleccionado argentino comenzó mejor plantado y consiguió adelantarse en el marcador después de una primera reacción frente al try inicial de Francia, convertido por Kalvin Gourgues.

Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Justo Piccardo apoyó el primer try argentino, luego de una buena acción colectiva que permitió romper la defensa local. Tomás Albornoz sumó la conversión y posteriormente marcó un penal para dejar a Los Pumas arriba por 10-7.

Francia reaccionó antes del descanso y consiguió pasar nuevamente al frente mediante un try de su hooker Peato Mauvaka, convertido por Gourgues. Así, los equipos se fueron a los vestuarios con el marcador 14-10 a favor del conjunto local.

La expulsión de Mayco Vivas complicó al seleccionado argentino

En el segundo tiempo, Francia aprovechó los errores y las indisciplinas del equipo argentino para tomar el control del encuentro.

Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Kalvin Gourgues amplió la ventaja con una nueva conquista y, posteriormente, llegaron los tries de Emilien Gailleton y Tyler Duguid. El seleccionado francés encontró espacios en la defensa argentina y consiguió apoyar la pelota en el ingoal en reiteradas oportunidades.

Uno de los momentos determinantes fue la expulsión de Mayco Vivas, cuya tarjeta amarilla fue elevada a roja de 20 minutos tras la revisión de la jugada. Además, el capitán Julián Montoya recibió una amonestación que dejó al equipo con menos opciones para defender.

Pablo Matera consiguió un try para Los Pumas después de una intercepción y una corrida, pero la conquista no alcanzó para cambiar el desarrollo del partido. Sobre el cierre, Louis Bielle-Biarrey apoyó el último try francés para establecer el 45-17 definitivo.

Los Pumas enfrentarán a Escocia en Londres

Con la derrota, Argentina terminó en la cuarta posición de la tabla del hemisferio sur y perdió la posibilidad de disputar un encuentro por una mejor ubicación en el torneo.

El próximo compromiso será frente a Escocia, que también finalizó cuarto en la conferencia del hemisferio norte. El partido se disputará el domingo 29 de noviembre, desde las 10:10 (hora argentina), en Twickenham.

Por su parte, Francia aseguró el primer puesto de su conferencia y jugará la final del Nations Championship frente a Sudáfrica.

El encuentro ante Escocia será el último compromiso de Los Pumas en la temporada 2026 y una oportunidad para cerrar el certamen con una victoria después de la caída en París.