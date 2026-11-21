Un siniestro vial que involucró a cuatro vehículos se registró sobre la Ruta 015, a la altura del kilómetro 11,5, en el departamento Concordia. Como consecuencia del choque en cadena, el conductor de uno de los automóviles fue trasladado en ambulancia al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

El hecho motivó la intervención del personal policial de la Comisaría Quinta, que realizó las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Cómo ocurrió el choque en cadena

De acuerdo con las primeras actuaciones, el siniestro se habría iniciado cuando un Volkswagen Voyage colisionó contra un Volkswagen Golf. A partir de ese primer impacto, se produjo un choque en cadena en el que también quedaron involucrados un Citroën Saxo y una camioneta Honda CR-V.

El conductor del Volkswagen Voyage, un hombre de 32 años, fue el único de los involucrados que necesitó asistencia médica y posterior traslado en ambulancia.

Según se informó, el hombre presentaba signos compatibles con una posible ingesta de alcohol al momento de la intervención policial.

Trasladaron a un conductor al Hospital Masvernat

El conductor del Volkswagen Voyage fue trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde quedó sujeto a una evaluación médica para determinar el carácter de las lesiones sufridas durante el siniestro.

Ruta 015. Imagen de archivo

Hasta el momento, se aguardaba el informe de los profesionales de salud para establecer la gravedad de las lesiones. No se precisó si el hombre presentaba heridas de consideración ni cuál fue el resultado de los estudios realizados en el centro asistencial.

En tanto, no se informó sobre otras personas que hayan requerido asistencia médica como consecuencia de la colisión.

Cómo quedó el tránsito en la Ruta 015

A raíz del siniestro vial, la circulación vehicular sobre la Ruta 015 se vio momentáneamente afectada en el sector donde ocurrió el hecho.

El personal policial intervino para ordenar la situación mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes. Con el avance del operativo, el tránsito comenzó a normalizarse progresivamente hasta recuperar su circulación habitual en ese tramo de la ruta.

Las actuaciones continuaban en curso para determinar cómo se produjo la colisión inicial y de qué manera quedaron involucrados los otros tres vehículos.