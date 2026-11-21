Un farmacéutico de 62 años fue detenido acusado de asesinar a su vecino, un carnicero, durante una discusión por el volumen de la música en Santa Fe. El agresor habría regresado armado y efectuado varios disparos. El ataque quedó registrado en video.
Un farmacéutico mató a tiros a su vecino tras una discusión por el volumen de la música durante la madrugada del viernes en Villa Guillermina, una localidad del norte de Santa Fe.
El acusado, identificado como Leandro Hipólito Pezz, de 62 años, habría regresado armado al lugar de la pelea y disparado varias veces contra Elbio Geiser, un carnicero que murió en plena calle. La secuencia quedó registrada en un video filmado por un testigo.
El homicidio ocurrió alrededor de las 4.30, en inmediaciones de las calles San Martín y Rosario. Según la reconstrucción inicial, el conflicto comenzó durante una reunión en la que había música a elevado volumen y consumo de alcohol.
La discusión se inició cuando el hijo del farmacéutico se acercó a Geiser para pedirle que bajara el sonido porque no podían dormir. Ante la negativa, se produjo un intercambio de acusaciones que fue aumentando de intensidad.
La discusión que terminó en un crimen
“Hacé bajar tu música, que no se puede dormir”, le habría reclamado el joven. Sin embargo, la víctima respondió con cuestionamientos personales y se negó a disminuir el volumen.
En medio del enfrentamiento intervino Pezz, quien posteriormente se retiró del lugar a bordo de su camioneta. Uno de los testigos creyó que se dirigía a la comisaría para denunciar lo sucedido, pero minutos después regresó con armas de fuego.
Según las imágenes que trascendieron, el farmacéutico volvió con una escopeta y un arma corta. A unos tres metros de distancia, efectuó un primer disparo que impactó en el abdomen del carnicero.
El ataque quedó registrado en video
Tras recibir el disparo, Geiser intentó refugiarse dentro de una camioneta estacionada. Aunque logró ingresar al vehículo, el agresor se aproximó y volvió a dispararle en tres oportunidades.
La víctima murió en el lugar como consecuencia de las heridas. La secuencia fue registrada por un testigo y las imágenes se convirtieron en un elemento relevante para la investigación judicial.
Posteriormente, un hombre se presentó en la Comisaría de Villa Guillermina para informar que había una persona baleada. Cuando los efectivos llegaron, encontraron el cuerpo tendido sobre el asfalto y varias vainas servidas en las inmediaciones.
Detuvieron al farmacéutico y secuestraron varias armas
Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Reconquista para la realización de la autopsia, destinada a establecer las causas precisas del fallecimiento.
Tras el homicidio, la Policía detuvo inicialmente al farmacéutico y a su hijo. Sin embargo, luego de las primeras actuaciones, la Justicia dispuso que Pezz permaneciera detenido, mientras que el joven recuperó la libertad.
Durante un allanamiento realizado en una vivienda vinculada con los investigados, los efectivos secuestraron una escopeta, un rifle tipo carabina y varias pistolas, publicó TN.
La investigación continuó para determinar las circunstancias del asesinato, analizar las imágenes registradas por el testigo y establecer las responsabilidades penales correspondientes.