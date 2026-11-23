El reconocido neonatólogo Juan Gershanik, nacido en Concepción del Uruguay, falleció a los 84 años. Fue pionero en investigaciones que mejoraron la seguridad de los recién nacidos y protagonizó un histórico rescate de bebés prematuros durante el huracán Katrina, en Estados Unidos.
Murió Juan Gershanik, el reconocido médico neonatólogo entrerriano que alcanzó prestigio internacional por sus investigaciones científicas y su compromiso con la atención de recién nacidos. Nacido en Concepción del Uruguay, falleció a los 84 años y dejó una extensa trayectoria profesional en Estados Unidos, donde residía desde fines de la década de 1970. Su historia cobró notoriedad mundial en 2005, cuando encabezó la evacuación de 16 bebés prematuros durante el huracán Katrina, en Nueva Orleans.
Gershanik nació el 20 de noviembre de 1941 y estudió Medicina en la Universidad Nacional de Rosario. Posteriormente se trasladó a Estados Unidos para especializarse en pediatría y neonatología, áreas en las que desarrolló investigaciones que contribuyeron a mejorar la atención de los recién nacidos.
A lo largo de su carrera, ocupó cargos académicos y profesionales en instituciones de prestigio, entre ellas la Universidad Estatal de Luisiana y la Universidad de Tulane, donde ejerció como profesor de Pediatría. Su trabajo estuvo vinculado tanto con la investigación científica como con la atención de pacientes en situaciones críticas.
La investigación que permitió salvar vidas de recién nacidos
Uno de los principales aportes de Gershanik a la medicina se produjo en 1982, cuando participó de una investigación que identificó los riesgos del alcohol bencílico, una sustancia utilizada como conservante en determinadas soluciones intravenosas administradas a bebés prematuros.
El estudio permitió establecer una relación entre ese compuesto y el denominado síndrome de jadeo, una complicación potencialmente mortal que afectaba a recién nacidos expuestos a la sustancia.
Los resultados fueron publicados en la revista científica The New England Journal of Medicine y motivaron advertencias de organismos sanitarios estadounidenses para evitar la utilización de alcohol bencílico en recién nacidos. El hallazgo representó un avance importante para la seguridad de los tratamientos neonatales.
El histórico rescate durante el huracán Katrina
En agosto de 2005, cuando el huracán Katrina devastó Nueva Orleans y provocó inundaciones masivas, Gershanik protagonizó uno de los episodios más recordados de su trayectoria profesional.
Ante el riesgo de que el hospital donde trabajaba quedara sin suministro eléctrico, el médico encabezó un operativo para evacuar a 16 recién nacidos internados en cuidados intensivos. Las condiciones de emergencia obligaron al personal sanitario a trasladar a los pequeños mediante helicópteros.
Una fotografía del neonatólogo sosteniendo a un bebé prematuro de apenas 450 gramos durante uno de los vuelos recorrió el mundo. El recién nacido, llamado Christian, era el paciente de menor peso de la unidad y necesitaba asistencia permanente para sobrevivir.
La imagen que dio la vuelta al mundo
Durante la evacuación, los equipos médicos enfrentaron dificultades porque algunas incubadoras no podían ingresar en los helicópteros disponibles. Esta situación obligó a improvisar procedimientos para garantizar la supervivencia de los pacientes.
Gershanik trasladó al pequeño Christian en contacto directo con su cuerpo y realizó manualmente la ventilación necesaria para mantenerlo con vida durante el vuelo. La escena quedó registrada en una fotografía que se convirtió en uno de los símbolos de los rescates realizados durante la catástrofe.
La intervención del profesional entrerriano permitió visibilizar el trabajo del personal sanitario que permaneció junto a los pacientes más vulnerables durante una de las emergencias naturales más graves de la historia reciente de Estados Unidos.
Su compromiso con la comunidad argentina
Además de su actividad médica, Gershanik mantuvo un fuerte vínculo con sus raíces argentinas. En 1982 fue uno de los fundadores de la Casa Argentina de Nueva Orleans, una institución destinada a reunir a los compatriotas residentes en esa ciudad.
También participó en iniciativas relacionadas con la reconstrucción de Nueva Orleans después del huracán Katrina. Entre ellas se destacó su impulso al Monumento a los Trabajadores Latinos, inaugurado en 2018 en Crescent Park.
La obra fue concebida como un reconocimiento a los trabajadores latinoamericanos que contribuyeron a recuperar la ciudad después de las inundaciones. Su participación reflejó el compromiso que mantuvo con la comunidad donde desarrolló gran parte de su vida, detalló La Nación.
El reconocimiento tras su fallecimiento
La noticia de su muerte generó expresiones de pesar entre referentes de la medicina, autoridades y miembros de la comunidad de Nueva Orleans, quienes destacaron su trayectoria profesional y su dedicación a los demás.
El decano de la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical de Tulane, Thomas LaVeist, recordó su compromiso con la comunidad y el impacto que tuvo su trabajo en numerosas vidas. Por su parte, la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, destacó su dedicación a la atención de niños y el afecto que sentía por la ciudad.