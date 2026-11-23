Las empleadas domésticas tendrán un aumento del 1,6% en diciembre, correspondiente al último tramo del esquema salarial establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La actualización se aplicará sobre los salarios mínimos de noviembre.

Según la escala difundida, el personal de tareas generales con retiro cobrará $4.241,42 por hora y $520.337,24 mensuales. Para quienes trabajan sin retiro, los mínimos serán de $4.522,71 por hora y $571.842,92 por mes.

Diciembre también incluirá el pago de la segunda cuota del aguinaldo. Para calcularlo, se debe tomar la mayor remuneración mensual del semestre y considerar si la relación laboral abarcó todo ese período.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas según la categoría

En asistencia y cuidado de personas, la hora con retiro será de $4.522,71 y el salario mensual, de $571.842,92. Sin retiro, los valores ascenderán a $5.002,28 y $630.347,58, respectivamente.

Para tareas específicas, como la cocina contratada de manera exclusiva y otras labores que requieren especial idoneidad, los mínimos con retiro serán de $4.775,41 por hora y $584.600,84 mensuales. Sin retiro, corresponderán $5.180,42 por hora y $643.922,59 al mes.

La categoría de supervisión tendrá un valor de $5.007,14 por hora y $624.627,93 mensuales con retiro. Para la modalidad sin retiro, los importes serán de $5.429,84 y $688.884,98, respectivamente.

Caseros, modalidades y adicionales

Los caseros, que habitan la vivienda que deben cuidar y preservar por su contrato de trabajo, tienen una única modalidad: sin retiro. En diciembre, sus mínimos serán de $4.522,71 por hora y $571.842,92 mensuales.

La distinción entre trabajo con retiro y sin retiro depende de si la persona reside o no en el domicilio donde presta servicios. Cuando realiza tareas de distintas categorías, el encuadramiento corresponde a la actividad principal que desempeña habitualmente.

Las empleadas domésticas alcanzadas por el adicional de zona desfavorable perciben un 31% sobre los mínimos. Se aplica en las provincias patagónicas, La Pampa y el partido bonaerense de Patagones; Entre Ríos no está incluida.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% de la mejor remuneración mensual del semestre, cuando se trabajó durante todo ese período. El cálculo debe realizarse sobre el salario efectivamente percibido, aunque sea superior al mínimo de la categoría.

Por ejemplo, si la mayor remuneración mensual fue de $520.337,24, el aguinaldo será de $260.168,62. Con un mejor sueldo de $571.842,92, corresponderán $285.921,46, siempre que se haya trabajado el semestre completo.

Si las empleadas domésticas comenzaron a trabajar después del inicio del semestre, corresponde un pago proporcional al tiempo trabajado. Para cuatro meses completos, por ejemplo, se calcula el 50% de la mejor remuneración y luego se multiplica por cuatro y se divide por seis.