El padrón provisorio ingresa en su última semana de consulta extraordinaria antes del vencimiento del plazo para presentar reclamos. Hasta el lunes 30 de noviembre de 2026 inclusive, los ciudadanos pueden revisar sus datos y solicitar correcciones por errores u omisiones.

La instancia fue habilitada por la Cámara Nacional Electoral (CNE) para actualizar el Registro Nacional de Electores de cara a los comicios de 2027. El procedimiento es gratuito y se realiza por Internet.

La convocatoria alcanza a todos los electores, aunque resulta especialmente importante para quienes se mudaron o modificaron su información personal. También permite comprobar la incorporación de adolescentes que estarán en condiciones de votar el próximo año.

Cómo consultar el padrón provisorio

Para revisar el padrón provisorio, hay que ingresar al sitio oficial de consulta de la Justicia Nacional Electoral. El sistema solicita el número de DNI sin puntos, el género que figura en el documento y el distrito electoral correspondiente.

En el caso de los ciudadanos domiciliados en la provincia, se debe seleccionar Entre Ríos. Luego es necesario completar el código de verificación y efectuar la búsqueda.

El resultado permite comprobar la inscripción en el registro y conocer la sección y el circuito electoral. Esta consulta todavía no informa la escuela ni la mesa de votación, datos que se publicarán con el padrón definitivo.

Qué hacer si los datos son incorrectos

Quienes no aparezcan en el registro o encuentren información equivocada pueden realizar una presentación mediante el Sistema de Reclamos al Registro Nacional de Electores. La plataforma también permite consultar el estado de trámites anteriores.

La CNE recomendó prestar atención a los cambios de domicilio, ya que los registros se elaboran con la información remitida por el Registro Nacional de las Personas (Renaper). Por eso, es importante comprobar que los datos consignados sean correctos.

El plazo para utilizar esta instancia extraordinaria de consulta y reclamos del padrón provisorio finaliza el 30 de noviembre. La revisión anticipada permite advertir inconvenientes antes de la elaboración de los registros definitivos.

La incorporación de quienes votarán por primera vez

Los jóvenes que alcancen los 16 años para las próximas elecciones nacionales también pueden verificar su inclusión. Entre los datos a revisar está la incorporación de quienes realizaron la actualización obligatoria del DNI a los 14 años.

La publicación anticipada fue dispuesta mediante la Acordada Extraordinaria 154/2026 de la Cámara Nacional Electoral. Su finalidad es facilitar la actualización de la información antes del año electoral.

Además de los nuevos votantes, la recomendación comprende a quienes hayan detectado problemas en consultas anteriores. Revisar el registro y presentar el reclamo dentro del plazo son los pasos previstos para solicitar su corrección.