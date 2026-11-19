La reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. La Libertad Avanza reunió once firmas después de negociar modificaciones con los bloques aliados.

El oficialismo apunta a tratar el proyecto el jueves 26 de noviembre. Para convertirse en ley, la iniciativa deberá recibir la aprobación del Senado y luego de la Cámara de Diputados.

El cambio de aplicación más inmediata sería la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027. En ese escenario, los partidos definirían sus candidaturas nacionales mediante los mecanismos previstos en sus cartas orgánicas y reglamentos.

Cómo cambiarían las candidaturas y la boleta

Durante la negociación de la reforma electoral, el oficialismo retiró la habilitación de listas colectoras. Ese mecanismo habría permitido que distintas listas legislativas acompañaran a una misma candidatura presidencial.

El dictamen también contempla modificaciones en la Boleta Única de Papel, con fotografías de los principales candidatos y un casillero para votar la lista completa. Esa opción permitiría elegir todas las categorías de una fuerza con una sola marca.

Los electores conservarían la posibilidad de seleccionar candidatos de distintos partidos para cada categoría. En los distritos que celebren elecciones simultáneas, las provincias podrían adherir a un esquema que reúna las candidaturas nacionales y locales en una misma papeleta.

Qué propone sobre Ficha Limpia y las campañas

El capítulo de Ficha Limpia establece inhabilitaciones para candidaturas nacionales a partir de condenas confirmadas en segunda instancia por los delitos contemplados en el proyecto. También incluye restricciones para determinados cargos partidarios y funciones públicas.

La Cámara Nacional Electoral tendría a su cargo un registro público de las personas alcanzadas. La aplicación de esas restricciones dependerá de la redacción que finalmente apruebe el Congreso.

En materia de campañas, el dictamen propone reducir un 50% los espacios gratuitos de publicidad en radio y televisión. La negociación modificó la propuesta inicial, que buscaba eliminarlos, y mantuvo el límite vigente para los aportes privados.

Parlamento del Mercosur, afiliaciones y veda

La reforma electoral plantea suspender la elección directa de los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur. Las legislaturas provinciales designarían a los 24 representantes de distrito, mientras que Diputados elegiría a 12 y el Senado a otros siete por el distrito nacional.

El texto incorpora la afiliación partidaria digital mediante identificación biométrica y flexibiliza restricciones comerciales, culturales y sociales durante las jornadas electorales. También propone modificar el régimen de obligatoriedad de los debates presidenciales.

Las firmas reunidas permiten avanzar hacia el tratamiento en el recinto, aunque algunas fueron acompañadas con disidencias. La votación en el Senado será la próxima instancia para definir qué disposiciones consiguen respaldo antes de pasar a Diputados.