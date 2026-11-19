La vicegobernadora Alicia Aluani sostuvo que cuatro años son insuficientes para consolidar los cambios impulsados por la gestión provincial y consideró que Rogelio Frigerio debería buscar un nuevo mandato. También habló sobre las PASO, el Presupuesto y Ficha Limpia.
La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, consideró que Rogelio Frigerio debería postularse a la reelección en 2027, al sostener que el proyecto político de la actual gestión necesita continuidad para consolidar sus resultados. No obstante, aclaró que el mandatario todavía no confirmó públicamente su intención de competir por un nuevo mandato.
Durante una entrevista con el programa Malos Perdedores, de Radio Costa Paraná, Aluani analizó el escenario político provincial, la situación económica y los principales proyectos legislativos pendientes de tratamiento.
“El proyecto de transformación provincial debe continuar”, afirmó la vicegobernadora, quien consideró que cuatro años “son insuficientes para consolidar resultados”. Sin embargo, remarcó que no corresponde anticipar decisiones electorales que todavía no fueron oficializadas.
Qué dijo Aluani sobre las elecciones de 2027
La vicegobernadora también se refirió a la posibilidad de suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Entre Ríos.
Al respecto, reconoció que “existen presunciones” sobre una eventual suspensión, aunque aclaró que todavía no hay definiciones respecto del calendario electoral ni sobre una posible unificación de los comicios.
Aluani sostuvo que “la discusión debe centrarse en la ciudadanía”, con el objetivo de facilitar la participación y garantizar mayor transparencia en el proceso electoral.
La situación económica y las prioridades del Gobierno
En relación con la gestión provincial, la vicegobernadora señaló que el Ejecutivo enfrentó dificultades financieras derivadas de una recaudación inferior a la esperada.
Según evaluó, la administración provincial atravesó un período de financiamiento limitado, situación que obligó a buscar alternativas para sostener las obras y los compromisos pendientes.
En ese contexto, consideró necesario “ajustarse y tomar medidas acordes a la situación”, mientras destacó las reuniones semanales de gabinete encabezadas por Frigerio para coordinar el trabajo de las distintas áreas.
Ficha Limpia y los proyectos pendientes
Aluani también destacó los avances del proyecto de Ficha Limpia, que obtuvo media sanción en el Senado provincial con acompañamiento de diferentes fuerzas políticas.
La iniciativa, que incorporó aportes de distintos bloques legislativos, deberá regresar a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.
Entre las prioridades para el cierre del período legislativo, mencionó el Presupuesto provincial y otros proyectos destinados a brindar herramientas de gestión al Ejecutivo.
Su futuro político y el Senado Juvenil
Consultada sobre sus aspiraciones personales, Aluani sostuvo que “los cargos son consecuencia del trabajo y el compromiso” y definió su función como “un honor y una gran responsabilidad”. Asimismo, remarcó que las aspiraciones individuales no deben anteponerse al proyecto colectivo y aseguró que actualmente está enfocada en acompañar la gestión provincial.
Finalmente, valoró la edición número 34 del Senado Juvenil, cuyos participantes presentaron iniciativas relacionadas con salud mental, educación, nuevas tecnologías y medio ambiente. Consideró que este espacio permite conocer las inquietudes de las nuevas generaciones y fortalecer la participación democrática.