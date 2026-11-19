La empresa La Campagnola anunció el cierre definitivo de su planta ubicada en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, y comunicó la decisión a sus trabajadores y al Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP). La medida afecta a unos 80 empleados, quienes deberán evaluar las alternativas ofrecidas por la compañía ante el cese de actividades.

Según la información transmitida al personal, entre los trabajadores afectados se encuentran 60 operarios comprendidos en el convenio colectivo del SOIP y otros 20 empleados administrativos.

Como alternativa al cierre, la compañía propuso la posibilidad de reubicar a los trabajadores que acepten trasladarse a otra provincia. En tanto, quienes decidan no continuar bajo esa modalidad recibirían una indemnización, de acuerdo con lo informado por la firma, publicó NA.

Reunión entre la empresa y el sindicato por los puestos laborales

El Sindicato Obrero de la Industria del Pescado confirmó que este viernes se realizará una reunión con representantes de la empresa para analizar el futuro de los trabajadores afectados y conocer mayores precisiones sobre las condiciones de desvinculación o traslado.

La comunicación empresarial provocó incertidumbre entre los empleados, quienes señalaron que habían tomado conocimiento de la decisión apenas unas horas antes. La representación sindical también fue notificada del cierre.

El encuentro será clave para determinar las condiciones laborales de quienes acepten una eventual reubicación y los términos de las indemnizaciones correspondientes a aquellos que no puedan o no deseen trasladarse.

La empresa aseguró que sus productos seguirán comercializándose

A través de un comunicado, La Campagnola aclaró que la planta de Mar del Plata ya se encontraba inactiva al momento de anunciarse su cierre definitivo. De esta manera, la decisión formalizó el cese de las instalaciones industriales en la ciudad.

Sin embargo, la compañía destacó que el cierre no significará la desaparición de La Campagnola del mercado argentino. Según explicó, sus productos continuarán comercializándose mediante un esquema de abastecimiento que contempla conservas elaboradas en otros mercados.

La firma también hizo referencia a las transformaciones que atravesó la industria conservera durante las últimas décadas. En ese sentido, indicó que el atún había dejado de capturarse en aguas argentinas hacía varias décadas, situación que llevó al sector a depender de materia prima importada.

La importación de materia prima y el futuro de la producción

De acuerdo con la explicación empresarial, Ecuador se convirtió en uno de los principales proveedores de materia prima utilizada para la elaboración de conservas de atún destinadas al mercado argentino.

Este esquema de abastecimiento internacional permitió sostener la comercialización de los productos, aunque la empresa decidió discontinuar definitivamente las instalaciones que mantenía en Mar del Plata.