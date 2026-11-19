Un delincuente vestido con ropa de mujer intentó robar una joyería en pleno centro de Villa Gesell, pero una empleada lo enfrentó y logró frustrar el asalto. El episodio ocurrió el martes, poco después de las 18, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. El sospechoso escapó sin llevarse dinero ni joyas.

Según se pudo reconstruir, el hombre ingresó al establecimiento y amenazó a la trabajadora. Luego avanzó hacia el sector ubicado detrás del mostrador, donde ambos comenzaron a forcejear.

Ante la resistencia de la empleada, el asaltante desistió del robo y abandonó rápidamente el local. En el exterior lo esperaba una camioneta con otros cómplices, quienes lo ayudaron a escapar.

#VillaGesell LLEGARON DESDE MAR DEL PLATA EN UNA CAMIONETA ROBADA, FRENARON FRENTE A UNA JOYERÍA Y UN HOMBRE DISFRAZADO DE MUJER ENTRÓ DECIDIDO: LA EMPLEADA LO ENFRENTÓ Y EL ASALTO TUVO UN FINAL INESPERADO El hecho ocurrió cerca de las 18.20 en la joyería Emanuel, ubicada sobre la avenida 3, entre los paseos 105 y 106, en la zona del centro. “Dame todas las joyas” En las imágenes se ve el momento en que el delincuente baja de la camioneta Peugeot Expert gris que tenía pedido de secuestro activo por robo. Vestido con ropa de mujer, una cartera y un pañuelo en la cabeza, ingresó al local y pasó del otro lado del mostrador para abordar violentamente a la empelada. Fuera de libreto Pero la víctima se resistió y se produjo un forcejeo. Al ladrón no le quedó otra que escapar sin llevarse nada y se subió rápidamente a la camioneta donde lo esperaban sus cómplices para darse a la fuga. El vehículo había ingresado a Villa Gesell el día anterior al intento de asalto y tenía una patente correspondiente a otro vehículo radicado en Mar del Plata. — 24con (@24conurbano) November 19, 2026

La camioneta utilizada tenía pedido de secuestro

Aunque la propietaria del comercio no presentó una denuncia, la Policía inició una investigación a partir de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.

Los investigadores identificaron el vehículo utilizado durante la fuga: una Peugeot Expert gris que tenía un pedido de secuestro activo por robo.

Además, comprobaron que la camioneta circulaba con una patente correspondiente a un automóvil registrado en Mar del Plata.

Mediante el análisis de las grabaciones, los efectivos establecieron que el vehículo había ingresado a Villa Gesell el lunes, alrededor de las 16, un día antes del intento de asalto.